KDL weekly fixtures

CHARLEVILLE CHEESE KDL LEAGUE FIXTURES
FRIDAY 2GTH NOVEMBER 2024
CHARLEVILLE CHEESE DIVISION THREE
KICK OFF MATCH VENUE REFEREE
7-15PM CASTLEGREGORY B Vs LISARD WANDERERS MOUNTHAWK PARK
CHARLEVILLE CHEESE PREMIER B
KICK OFF MATCH VENUE REFEREE
8PM KILLARNEY CELTIC B Vs MAINEBANK FC CELTIC PARK
7-15PM CAMP UNITED Vs AC ATHLETIC MOUNTHAWK PARK
SATURDAY 30TH NOVEMBER 2024
MFA INTERLEAGUE MU18
KICK OFF MATCH VENUE REFEREE
1-30PM KERRY DL Vs LIMERICK DL MOUNTHAWK PARK MARK GRIFFIN
LINESMAN DARREN O'RORKE
LINESMAN TOM SHEEHY
CHARLEVILLE CHEESE DIVISION TWO
KICK OFF MATCH VENUE REFEREE
7-30PM BALLYHEIGUE B Vs CASTLEMAINE FC ARDFERT ASTRO TOM SULLIVAN
CHARLEVILLE CHEESE MU17 NORTH
KICK OFF MATCH VENUE REFEREE
6-15PM CASTLEISLAND B Vs ST.BRENDANS PARK GEORGIE O'CALLAGHAN ASTRO MARK GRIFFIN
4PM STRAND ROAD FC Vs LISTOWEL CELTIC MOUNTHAWK PARK DARREN O'ROURKE
5PM BALLYHEIGUE FC Vs FERRY RANGERS ARDFERT ASTRO TOM SHEEHY
CHARLEVILLE CHEESE MU17 PREMIER
KICK OFF MATCH VENUE REFEREE
5-30PM KILLORGLIN AFC Vs MASTERGEEHA FC DRAGONS DEN
2PM TRALEE DYNAMOS Vs KILLARNEY ATHLETIC CAHERMONEEN
4pm CASTLEISLAND AFC Vs KILLARNEY CELTIC GEORGIE O'CALLAGHAN ASTRO
CHARLEVILLE CHEESE MU17 SOUTH
KICK OFF MATCH VENUE REFEREE
2-30pm KILLARNEY ATHLETIC B Vs INTER KENMARE WOODLAWN
2-30PM MASTERGEEHA B Vs MEK GALAXY KILBREAN PARK
SUNDAY 1ST DECEMBER 2024
FAI JUNIOR CUP
KICK OFF MATCH VENUE REFEREE
2PM KILLARNEY ATHLETIC Vs CLONMULLION AFC WOODLAWN A.MORRISSON
2PM FAIRVIEW RANGERS Vs BALLYHEIGUE AFC
CHARLEVILLE CHEESE PREMIER A
KICK OFF MATCH VENUE REFEREE
FTBC CLASSIC FC Vs MASTERGEEHA FC MOUNTHAWK PARK
11-30AM CASTLEISLAND AFC Vs TRALEE DYNAMOS GEORGIE O'CALLAGHAN ASTRO
11-30AM KILLORGLIN A Vs KILLARNEY CELTIC A DRAGONS DEN
CHARLEVILLE CHEESE DIVISION ONE
KICK OFF MATCH VENUE REFEREE
TBC KILLARNEY ATHLETIC B Vs BALLYHAR DYNAMOS WOODLAWN
11-30AM TRALEE DYNAMOS B Vs FENIT SAMPHIRES CAHERMONEEN
2-30PM ASDEE ROVERS Vs LENAMORE ROVERS ASDEE
CHARLEVILLE CHEESE DIVISION TWO
KICK OFF MATCH VENUE REFEREE
2PM CASTLEISLAND B Vs KILLORGLIN B GEORGIE O'CALLAGHAN ASTRO
CHARLEVILLE CHEESE DIVISION THREE
KICK OFF MATCH VENUE REFEREE
11-30AM DINGLE BAY ROVERS Vs IVERAGH B GALLARUS
12NOON MEK GALAXY Vs INTER KENMARE FOSSA
2PM ST.BRENDANS PARK B Vs CS ABBEYDORNEY CHRISTY LEAHY PARK
CHARLEVILLE CHEESE DIVISION FOUR
KICKOFF MATCH VENUE REFEREE
TBC ATLETICO ARDFERT Vs STRAND ROAD FC B ARDFERT ASTRO
3PM TRALEE BAY WANDERERS Vs MASTERGEEHA B MOUNTHAWK PARK
4-30PM KILLORGLIN C Vs MAINEBANK B DRAGONS DEN
11-30AM KILLARNEY ATHLETIC C Vs FENIT B WOODLAWN
2PM LISTOWEL CELTIC B Vs LENAMORE B PAT KENNEDY PARK
CHARLEVILLE CHEESE WU17 PREMIER
KICK OFF MATCH VENUE REFEREE
TBC KILLARNEY CELTIC Vs IVERAGH UNITED CELTIC PARK
TBC INTER KENMARE Vs LISTOWEL CELTIC KENMARE ASTRO