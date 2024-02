Kerry hurling side revealed

The Kerry side for their Allianz Hurling League Division 2A opener against Carlow tomorrow has been revealed:

1 Louis Dee Louis Ó Diaghaidh Liam Uí Mhaoilíosa

2 Flor McCarthy Flor Mac Cárthaigh Cill Mhaoile

3 Ronan Walsh Rónán Breathnach Cill Mhaoile

4 Darragh Shanahan Darragh Ó Seancháin Leac Sna

5 Evan Murphy Evan Ó Murchú An Tóchar

6 Fionán Mackessy Fionán Ó Macassa Naomh Breandánaigh

7 Daithí Griffin Dáithí Ó Grifín Naomh Breandánaigh

8 Kyle O’Connor Kyle Ó Conchúir Baile Dubh

9 Shane Conway Séan Ó Conbhuí Leac Sna

10 Michael Leane Micheál Ó Laighin Baile Uí Thaidhg

11 Gavin Dooley Gavin Ó Dubhlaoich An Tóchar

12 Killian Hayes Cillian Ó hAodha Cill Mocheallóg

13 Brandon Barrett Brandon Baróid An Tóchar

14 Tom Doyle Tomás Ó Dúill Dr Crócaigh

15 Dan Goggin Dónall Gogín An Tóchar

16 (GK) Diarmuid Quirke Diarmuid Ó Cuirc Dr Crócaigh

17 Eric Leen Eric Ó Laighin Naomh Breandánaigh

18 Morgan Madden Murcha Ó Madáin Na Pairnéalaigh Thrá Lí

19 Bill Keane Liam Ó Catháin Na Niallaigh Crotta

20 Tomás O’Connor Tomás Ó Conchúir Na Niallaigh Crotta

21 Felim O’Sullivan Féilim Ó Súilleabháin Baile Uí Thaidhg

22 Niall O’Mahony Niall Ó Mathúna Mainistir Ó dTorna

23 Maurice O’Connor Muiris Ó Conchúir Cill Mhaoile

24 David Woulfe Daibhéid de Bhulbh Cill Mocheallóg

25 Niall Mulcahy Niall Ó Maolchathaigh Mungairit

26 Corey Murphy Corey Ó Murchú Cill Gharbháin

Captain’s Name: Fionán Mackessy

Advertisement

This afternoon sees the start of the new Allianz Hurling League season.

Parnell Park hosts the Division One meeting of Dublin and Tipperary.

While Galway play Westmeath.