Eight changes made for Kerry's Ladies round 3 match up

Kerry has made eight changes for their third round fixture against Donegal in Division 1 of the Lidl Ladies National Football League. Kayleigh Cronin, Aoife Dillane, Ciara McCarthy, Mary O'Connell, Patrice Diggin, Anna Galvin, Rachel Dwyer, and Louise NĂŤ Mhuircheartaigh enter the starting 15.

EilĂ­s Lynch, Ciara Murphy, Niamh Broderick, Lorraine Scanlon, Caoimhe Evans, Niamh NĂ­ ChonchĂşir, Hannah O Donoghue, Erica Mc Glynn make way after the one point victory over Mayo.

Throw is at 12 Noon at Austin Stack Park, Tralee on Saturday.

Kerry Team

1. Mary Ellen Bolger - M E NĂ­ Bholghuidir - Southern Gaels

2. Ciara O'Brien - C NĂ­ Bhriain - Laune Rangers

3. Kayleigh Cronin - K NĂ­ ChrĂłinĂ­n - Dr Crokes

4. Aoife Dillane - A Ní Dhuilleáin - Austin Stacks

5. Ciara McCarthy - C Nic Cárthaigh - Abbeydorney

6. Emma Costello - E Mhic Coisteala - Firies

7. Aishling O’Connell - A Ní Chonaill - Éire Óg (Cork)

8. Mary O’Connell - M Ní Chonnaill - Na Gaeil

9. Cáit Lynch - C Ní Loinsigh - Castleisland Desmonds

10. Patrice Diggin - P Ní Dhubhgáin - Finuge/St Senans

11. Niamh Carmody - N NĂ­ Chearmada - Finuge/St Senans

12. Anna Galvin A Ní Ghealbháin - Na Fianna (Dublin)

13. Síofra O’Shea (C) - S Ní Shé - Southern Gaels

14. Rachel Dwyer - R NĂ­ Dhuibhir - Southern Gaels

15. Louise NĂŤ Mhuircheartaigh - L NĂ­ Mhuircheartaigh - Corca Dhuibhne

16. Ciara Butler - C De Buitléir - Castlegregory

17. EilĂ­s Lynch - E NĂ­ Loinsigh - Castleisland Desmonds

18. Hannah O’Donoghue - H Nic Dhonnacha - Beaufort

19. Lorraine Scanlon - L Ní Scannláin - Castleisland Desmonds

20. Caoimhe Evans - C Nic EibhĂ­n - MKL Gaels

21. Niamh NĂ­ ChonchĂşir - N NĂ­ ChonchĂşir - Corca Dhuibhne

22. Louise Galvin - L Ní Gealbháin - Finuge/St Senans

23. Fiadhna Tagney - F NĂ­ TeagnaĂ­ - Beaufort

24. Erica McGlynn - E Nic Fhloinn - Fossa

25. Ciara Murphy - C Ní Mhurchú – MKL Gaels

26. Niamh Broderick - N NĂ­ Bhruadair - MKL Gaels

27. Keri Ann Hanrahan - K - A Ní Annracháin - Killarney Legion

28. Katie Brosnan - K Ní Bhrosnacháin - Firies

29. Amy Harrington - A Ní Harrachtáin - Inbhear Scéine Gaels

30. Caitriona Dillon - C Ní Dhuilleáin - Finuge/St Senans

Donegal Team

1. Aoife McColgan - Malin

2. Niamh Carr - Milford

3. Evelyn McGinley - Termon

4. Saskia Boyle - Dungloe

5. Amy Boyle Carr - N Conail

6. Emer Gallagher (C) - Termon

7. Tara Hegarty - Moville

8. Shelly Twohig - St Marys Convoy

9. Roisin Rodgers - Na Rosann

10. Jodie McFadden - Termon

11. Katie Long - Glenfin

12. Laoise Ryan - St Eunans

13. Cait Gillespie - Aodh Rua

14. Shannon McGroddy - Na Dunaibh

15. Ciara McGarvey - Termon

16. Claire Friel - Fanad Gaels

17. Codie Walsh - St Marys Convoy

18. Susanne White - Killybegs

19. Shauna Higgins - St Eunans

20. Catherine Boyle - St Ailbhes Limerick

21. Sarah Doherty - Na Rosann

22. Nicole McLaughlin - Termon

23. Katie O'Donnell - Na Rosann

24. Sophie McFeely - St Eunans

25. Coimhe Keon - Aodh Rua

26. Leeza Cunningham - N Columba

27. Danielle McDevit - N Conaill

28. Ciara O'Donnell - St Eunans