1 change to Kerry team for Cork clash; Kingdom Bs also named

Kerry make just one change for Round 2 of the Ladies Munster Senior Football Championship.

It's in goals as Ciara Butler comes in for Mary Ellen Bolger.

The Kingdom entertain Cork at 2 in Brosna tomorrow and will line out as follows:

1. Ciara Butler - Castlegregory

2. Eilís Lynch - Castleisland Desmonds

3. Deirdre Kearney - Na Gaeil

4. Ciara O'Brien - Laune Rangers

5. Aishling O'Connell - Scartaglin

6. Kayleigh Cronin - Dr Crokes

7. Ciara Murphy - MKL Gaels

8. Mary O'Connell - Na Gaeil

9. Cáit Lynch - Castleisland Desmonds

10. Anna Galvin - Southern Gaels

11. Niamh Carmody - Finuge/St Senans (C)

12. Amy Harrington - Inbhear Scéine Gaels

13. Katie Brosnan - Firies

14. Louise Ní Mhuircheartaigh - Corca Dhuibhne

15. Danielle O'Leary - Rathmore

16. Mary Ellen Bolger - Southern Gaels

17. Lorraine Scanlon - Castleisland Desmonds

18. Emma Dineen - Glenflesk

19. Aoife Dillane - Austin Stacks

20. Niamh Ní Chonchúir - Corca Dhuibhne

21. Hannah O'Donoghue - Beaufort

22. Eilís O'Connor - Na Gaeil

23. Jess Gill - Southern Gaels

24. Róisín Rahilly - Ballymacelligott

25. Róisín Smith - Cromane

26. Fiadhna Tangney - Beaufort

27. Jadyn Lucey - Na Gaeil

28. Bríd O'Connor - Na Gaeil

29. Kate O'Sullivan - Daingean Uí Chúis

Cork team:

Sarah Murphy

Melissa Duggan

Dara Kiniry

Anna Ryan

Sarah Leahy

Sadbh McGoldrick

Katie O'Driscoll

Maire O'Callaghan

Abbie O'Mahony

Emma Cleary

Laura O'Mahony

Amy McDonagh

Daire Kiely

Katie Quirke

Sadbh O'Leahy

Subs:

Caiimhe Redmond

Kaitlyn Smith

Abigail Ring

Ellie Jack

Leah Hallihan

Rachel Leahy

Lydia McDonagh

Libby Coppinger

Aoife Healy

Rosie Corkery

Tomorrow in Munster LGFA Senior B Championship – Round 2 Kerry are at Limerick, from 1 in Fr. Casey’s Park, Abbeyfeale.

Kerry team:

1. Katie Hannan - Beale

2. Ciara Hudson - Moyvane

3. Katie Sugrue – Scartaglin (C)

4. Lily Cox - Castlelisland Desmonds

5. Emma O’Keeffe - Na Gaeil

6. Sarah Murphy - Rathmore

7. Kiera Furey - Southern Gaels

8. Cara Gannon - Na Gaeil

9. Katie Mahony - Rathmore

10. Melanie Higgins - Abbeydorney

11. Megan O'Connor - Na Gaeil

12. Norma Mahony - Rathmore

13. Emma Cotter - Listowel Emmets

14. Meagan Sheehy - Na Gaeil

15. Gillian Musgrave - Clounmacon

16. Emma Glynn - Na Gaeil

17. Sophie Norris - Austin Stacks

18. Cathy Johnson - Listowel Emmets

19. Gráinne Musgrave - Clounmacon

20. Saoirse Murphy - Castlelisland Desmonds

21. Áine Devlin - Killarney Legion

22. Joanne Deay - Kerins O’Rahillys

23. Aoibhin Fitzgerald - Southern Gaels

24. Sarah Barrett - Na Gaeil

25. Ashlea Sheehy - Moyvane

26. Carla Hanafin - Na Gaeil

27. Ornaith Wall – Clounmacon