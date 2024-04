Kingdom unchanged for visit of Down

The Kerry team for Round 2 of the Joe McDonagh Cup is unchanged from the win last weekend.

Dan Goggin is back on the panel.

The Kingdom take on Down in Austin Stack Park, Tralee at 1 on Sunday, and the starting 15 is:

Advertisement

1 Louis Dee Louis Ó Diaghaidh Liam Uí Mhaoilíosa

2 Daithí Griffin Dáithí Ó Grifín Naomh Breandánaigh

3 Flor McCarthy Flor Mac Cárthaigh Cill Mhaoile

4 Evan Murphy Evan Ó Murchú An Tóchar

5 Kyle O’Connor Kyle Ó Conchúir Baile Dubh

6 Eric Leen Eric Ó Laighin Naomh Breandánaigh

7 Fionán Mackessy Fionán Ó Macassa Naomh Breandánaigh

8 Colin Walsh Colin Breathnach Baile Uí Thaidhg

9 Darragh Shanahan Darragh Ó Seancháin Leac Sna

10 Niall Mulcahy Niall Ó Maolchathaigh Mungairit

11 Killian Hayes Cillian Ó hAodha Cill Mocheallóg

12 Ronan Walsh Rónán Breathnach Cill Mhaoile

13 Luke Crowley Luke Ó Crualaoich An Rath Mhór

14 Michael Leane Micheál Ó Laighin Baile Uí Thaidhg

15 Maurice O’ Connor Muiris Ó Conchúir Cill Mhaoile

16 (GK) Diarmuid Quirke Diarmuid Ó Cuirc Dr Crócaigh

17 Bill Keane Liam Ó Catháin Na Niallaigh Crotta

18 Brandon Barrett Brandon Baróid An Tóchar

19 Dan Goggin Dónall Gogín An Tóchar

20 Dara Kearney Dara Ó Cearnaigh Baile Uí Thaidhg

21 Darragh Reen Darragh Ó Rinn Na Pairnealaigh Thrá Lí

22 David Woulfe Daibhéid de Bhulbh Cill Mocheallóg

23 Gavin Dooley Gavin Ó Dubhlaoich An Tóchar

24 Morgan Madden Murcha Ó Madáin Na Pairnéalaigh Thrá Lí

25 Tom Doyle Tomás Ó Dúill Dr Crócaigh

26 Tomás O’ Connor Tomás Ó Conchúir Na Niallaigh Crotta

Down:

No. 1 Stephen Keith

No. 2 Matt Conlan

No. 3 Conor Cassidy

No. 4 Dara Mallon

No. 5 Tom Murray

No. 6 Caolan Taggart

No. 7 Ruairi McCrickard

No. 8 Donal Hughes

No. 9 Tim Prenter

No. 10 Paul Sheehan

No. 11 Eoghan Sands

No. 12 Liam Savage

No. 13 Daithi Sands

No. 14 Chris Egan

No. 15 Pearse Óg McCrickard

No. 16 Pearce Smyth

No. 17 Marc Fisher

No. 18 Niall Mc Farland

No. 19 Finn Turpin

No. 20 Barry Trainor

No. 21 John McManus

No. 22 Aodhan Furlong

No. 23 Cormac McAllister

No. 24 Tom McGrattan

No. 25 Oisin Mac Manus

No. 26 James Dougan