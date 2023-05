Sunday local GAA fixtures & results

Senior Football League

First named at home

Games at 2 unless otherwise stated

Division 1

Milltown/Castlemaine V Killarney Legion

Dingle V Austin Stacks

Castleisland Desmonds V Ballymacelligott 3:00

Kilcummin V Spa Killarney 3:30

Division 2

Firies V Glenflesk 12:00

An Ghaeltacht V Kenmare

Templenoe V Currow

Laune Rangers V St Mary's

Na Gaeil V Beaufort

Division 3

Listry V Ballydonoghue

Annascaul V Churchill

Knocknagoshel V Brosna

John Mitchels V Fossa

Skelligs Rangers V Ardfert

Division 4

St Senan's V Castlegregory

Ballyduff V St Patrick's

Tarbert V Dr. Crokes

St Michael's-Foilmore V Beale

Sneem/Derrynane V Cromane

Division 5 Group A

Austin Stacks V Duagh

Moyvane V Laune Rangers

Lispole V Ballylongford

Division 5 Group B

Glenflesk V Kilgarvan

Rathmore V Scartaglin

Asdee V Gneeveguilla

Division 6

Kilcummin V Kerins O'Rahilly's 1:00

Fossa V Valentia

Killarney Legion V Firies

Keane's SuperValu Minor Hurling League

Games at 12

First named at home

Division 2

Kenmare/Kilgarvan V Lixnaw

Ballyheigue V Firies