Kerry minor football panel revealed

The Kerry minor football panel has been revealed.

Ben Murphy of Austin Stacks has been named captain.

1. Adam O’Neill Laune Rangers

2. Aodhna Ó Beaglaoich An Ghaeltacht

3. Ben Murphy Austin Stacks

4. Brian Dineen Beale

5. Cian Mac Gearailt An Ghaeltacht

6. Conor Moynihan Rathmore

7. Conor Sweeney Listowel Emmets

8. David Sargent John Mitchels

9. Donncha O’Sullivan Tuosist

10. Éanna Murphy Listry

11. Eoin Moriarty Ballymacelligott

12. Eoin O’ Flaherty Ardfert

13. Fionnán Ryan Austin Stacks

14. Gavin Casey Austin Stacks

15. Gavin O’Keeffe Finuge

16. Gearóid White John Mitchels

17. Jack Joy Ballymacelligott

18. Joey McCarthy Spa

19. Kacper Robak Dr. Crokes

20. Killian Dennehy Cordal

21. Michael Horan Scartaglin

22. Michael Lynch Milltown\Castlemaine

23. Ned Ryan Dingle

24. Oisín Fleming Killarney Legion

25. Pat Brosnan Moyvane

26. Pierce Moynihan Glenflesk

27. Ronan Carroll Austin Stacks

28. Ronan Sheridan Duagh

29. Ruadhan Donovan Annascaul

30. Ruairí O’Connell St. Senans

31. Ruairí Brosnan Currow

32. Ryan O’Driscoll Austin Stacks

33. Seán Ó Cuinn An Ghaeltacht

34. Shane Kelliher Cordal

Kerry open against Cork on Tuesday week.