Kingdom football side announced

The Kerry team to host Cork tomorrow in the Munster Senior Football Championship includes 11 of the side that started the 2023 All-Ireland final.

Jason Foley is out injured and Jack Barry is no longer involved while Stephen O'Brien and Paul Geaney are subs for this game.

There are first Championship starts for Sean O'Brien, Joe O'Connor and Cillian Burke for this provincial semi-final at Fitzgerald Stadium.

1 (GK) Shane Ryan Seán Ó Riain Rath Mhór

2 Paul Murphy Pól Ó Murchú Rath Mhór

3 Tadhg Morley Tadhg Ó Muraile Teampall Nua

4 Tom O’Sullivan Tomas O Súilleabháin Daingean Ui Chuis

5 Graham O’Sullivan Graeme Ó Súilleabháin Piarsaigh na Dromoda

6 Gavin White Gabhin de Faoite Dr Crócaigh

7 Seán O’Brien Sean Ó Briain Lios An Phúca

8 Diarmuid O’Connor Diarmuid Ó Conchuir Na Gaeil

9 Joe O’Connor Seosamh Ó Conchúir Aibhistín de Staic

10 Adrian Spillane Adrian Ó Spealáin Teampall Nua

11 Paudie Clifford Padraig Ó Clumhain An Fhosadh

12 Cillian Burke Cillian De Burca Baile an Mhuillin/Caisleán na Mainge

13 David Clifford Daithi Ó Clumhain An Fhosadh

14 Seán O’Shea Seán Ó Sé An Neidín

15 Dara Moynihan Dara Ó Muineachain Spa Cill Airne

16 (GK) Shane Murphy Sean Ó Murchú Dr Crócaigh

17 Barry Dan O’Sullivan Barra Ó Súilleabháin Daingean Uí Chúis

18 Dylan Casey Dylan Ó Cathasaigh Aibhistín de Staic

19 Tony Brosnan Antóin Ó Brosnacháin Dr Crócaigh

20 Paul Geaney Pól Ó Géibheannaigh Daingean Uí Chúis

21 Stephen O’Brien Stiofan Ó Briain An Neidín

22 Mike Breen Micheál Ó Braoin Lios an Phúca

23 Killian Spillane Cillian Ó Spealáin Teampall Nua

24 Darragh Roche Darragh de Róiste Gleann Fleisce

25 Ronan Buckley Rónán Ó Buachalla Lios A ‘Troí

26 Armin Heinrich Armin Heinrich Aibhistín de Staic

Cork team:

(1) Christopher Kelly (Eire Og)

(2) Kevin Flahive (Douglas)

(3) Daniel O’Mahony (Knocknagree)

(4) Maurice Shanley (Clonakilty)

(5) Luke Fahy (Ballincollig)

(6) Tommy Walsh (Kanturk)

(7) Matty Taylor (Mallow)

(8) Ian Maguire (St Finbarrs)

(9) Colm O’Callaghan (Eire Og)

(10) Paul Walsh (Kanturk)

(11) Sean Powter (Douglas)

(12) Brian O’Driscoll (Carrigaline)

(13) Chris Og Jones (Iveleary)

(14) Conor Corbett (Clyda Rovers)

(15) Brian Hurley (Castlehaven) Captain

Subs:

(16) Micheal Aodh Martin (Nemo Rangers)

(17) Sean Meehan (Kiskeam)

(18) Darragh Cashman (Millstreet)

(19) Thomas Clancy (Clonakilty)

(20) Kevin O’Donovan (Nemo Rangers)

(21) David Buckley (Newcestown)

(22) Eoghan McSweeney (Knocknagree)

(23) John O’Rourke (Carbery Rangers)

(24) Ruairi Deane (Bantry Blues)

(25) Mark Cronin (Nemo Rangers)

(26) Steven Sherlock (St Finbarrs)

Starting time tomorrow is 4 o’clock