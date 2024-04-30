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Sport

Kerry U20 team named for Munster Final

Apr 30, 2024 08:11 By radiokerrysport
Kerry U20 team named for Munster Final
Photo by David Corkey/Radio Kerry Sport
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The Kerry team to face Cork in the Eirgrid Munster U20 Football Championship Final on Wednesday night has been named

1 (GK) Michael Tansley Austin Stacks

2 Maidhcí Lynch Dr Crokes

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3 Dara O’Callaghan Kilcummin

4 Gearóid Evans Keel

5 Charlie Keating Dr Crokes

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6 Darragh O’Connor Kenmare

7 Cian Lynch Glenflesk

8 Rob Stack Beale

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9 Eddie Healy Listowel

10 Daniel Kirby Austin Stacks

11 Odhran Ferris Ardfert

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12 Tomás Kennedy Kerins O Rahillys

13 Luke Crowley Glenflesk

14 Aidan Crowley Templenoe

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15 Cormac Dillon Duagh

16 (GK) James Hoare

17 Ryan Diggin

18 Ian O’Sullivan

19 Adam Segal

20 Paddy Lane

21 Evan Boyle

22 Fionn Murphy

23 Cathal Brosnan

24 Shane Evans

Meanwhile the Minors are in Munster Quarter Final action tonight

Wayne Quillinans side take on Cork in Austin Stack Park in a game which throws in at 7pm

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