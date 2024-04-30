Kerry U20 team named for Munster Final

The Kerry team to face Cork in the Eirgrid Munster U20 Football Championship Final on Wednesday night has been named
1 (GK) Michael Tansley Austin Stacks
2 Maidhcí Lynch Dr Crokes
3 Dara O’Callaghan Kilcummin
4 Gearóid Evans Keel
5 Charlie Keating Dr Crokes
6 Darragh O’Connor Kenmare
7 Cian Lynch Glenflesk
8 Rob Stack Beale
9 Eddie Healy Listowel
10 Daniel Kirby Austin Stacks
11 Odhran Ferris Ardfert
12 Tomás Kennedy Kerins O Rahillys
13 Luke Crowley Glenflesk
14 Aidan Crowley Templenoe
15 Cormac Dillon Duagh
16 (GK) James Hoare
17 Ryan Diggin
18 Ian O’Sullivan
19 Adam Segal
20 Paddy Lane
21 Evan Boyle
22 Fionn Murphy
23 Cathal Brosnan
24 Shane Evans
Meanwhile the Minors are in Munster Quarter Final action tonight
Wayne Quillinans side take on Cork in Austin Stack Park in a game which throws in at 7pm