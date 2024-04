Kerry U20 football panel revealed

The Kerry Under 20 footballers have a new captain

Rob Stack of Beale has been selected by bainisteoir Tomas O Se

Kerry play 3 games in 3 weeks, starting with a trip to Clare tomorrow week

Advertisement

The panel is as follows

1 Adam Segal Ballyduff

2 Aidan Crowley Templenoe

Advertisement

3 Ben Hanafin Kerins O’ Rahilly’s

4 Cathal Brosnan Currow

5 Charlie Keating Dr Crokes

Advertisement

6 Cian Lynch Glenflesk

7 Colm Browne Austin Stacks

8 Cormac Dillon Duagh

Advertisement

9 Daniel Kirby Austin Stacks

10 Dara O’ Callaghan Kilcummin

11 Darragh O’ Connor Kerins O’ Rahilly’s

Advertisement

12 Darragh O’ Connor Kenmare Shamrocks

13 Donagh Shine O Sullivan Piarsaigh na Dromoda

14 Eddie Healy Listowel Emmets

15 Evan Boyle Ballyduff

16 Fionn Murphy Rathmore

17 Gary O’ Riordan Ardfert

18 Gearoid Evans Keel

19 Ian O Sullivan St. Michael’s Foilmore

20 Jack Doyle Na Gaeil

21 James Hoare Daingean Uí Chuis

22 John Kelliher Glenflesk

23 Liam Evans Keel

24 Luke Crowley Glenflesk

25 Maidhcí Lynch Dr Crokes

26 Michael Tansley Austin Stacks

27 Odhran Ferris Ardfert

28 Paddy Lane Austin Stacks

29 Rian Colleran Fossa

30 Rob Stack (Captain) Beale

31 Ryan Diggin Laune Rangers

32 Shane Evans Keel

33 Stephen Palmer Firies

34 Tomás Kennedy Kerins O Rahilly’s