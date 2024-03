Kerry teams named

The Kerry teams have been named for tomorrow's Ladies Munster U16 Football Championship Round 5 double header against Clare.

Both the A and B matches throw-in at 2.30 in UL.

Kerry U16 A Team

1. Anne O'Shaughnessy - Fossa

2. Jamie Lee O'Connor - Ballymacelligott

3. Muireann Rochford - Inbhear Scéine Gaels

4. Roisin Daly - MKL Gaels

5. Sadhbh Ní Shlattara - Corca Dhuibhne

6. Eimear Dillane - Austin Stacks

7. Leah Griffin - Castleisland Desmonds

8. Muireann Teahan (C) - Southern Gaels

9. Anna O'Sullivan - Churchill

10. Lily Riordan - Beaufort

11. Doireann O'Neill - Inbhear Scéine Gaels

12. Keeva Riordan - Beaufort

13. Jessie Lynch - Daingean Uí Chúis

14. Brid Curtin - Currow

15. Anna Slattery - Abbeydorney

16. Niamh Mulvihill - Listowel Emmets

17. Eabha McEvoy - Beaufort

18. Blathnaid Walsh - Churchill

19. Vilte Paulauskaite - Southern Gaels

20. Seoladh Flynn - MKL Gaels

21. Eve Broderick - Na Gaeil

22. Sarah O'Brien - Laune Rangers

23. Emily O'Sullivan - Cromane

24. Naoise O'Donoghue - MKL Gaels

Kerry U16 B Team

1. Caoimhe O’Mahoney - Castleisland Desmonds

2. Kate Costello - Laune Rangers

3. Siofra Randles - Dr. Crokes

4. Róise Ní Ghairbhí - Daingean Uí Chúis

5. Saoirse O’Connor McCarthy - Kerins O' Rahillys (c)

6. Riadh O’Sullivan - Laune Rangers

7. Eilis Tangney - MKL Gaels

8. Sinead Lyons - Listowel Emmets

9. Aoibheann McCarthy - Kerins O' Rahillys

10. Emma O’Connor - Southern Gaels

11. Sadhbh O’Sullivan - Southern Gaels

12. Kelsey Cummins - Fossa

13. Ashlyn Falvey - Abbeydorney

14. Lily O’Shaughnessy - Fossa

15. Kara Kirby - Austin Stacks

16. Holly Heffernan - Glenflesk

17. Ali Gill - Southern Gaels

18. Molly Mccarthy - Annascaul

19. Katie Turner - Ballymacelligott

20. Meadhbh O'Connor - Brosna/Knocknagoshel

21. Brona O’Connor - Moyvane

22. Leah Courtney - Castlegregory

23. Aideen Griffin - Cromane

24. Kerri Falvey - John Mitchels

25. Louise O’Donoghue - MKL Gaels

26. Gracie O’Sullivan - Beale

27. Erin Evans - MKL Gaels

28. Eliza O’Donnell - Listowel Emmets

29. Niamh Brosnan - Glenflesk

30. Sadhbh Curran - MKL Gaels