Kerry team revealed

Kerry will tomorrow begin their Ladies Munster U14 Football Championship campaign.

The Kingdom go to Tipperary, who lost to Cork in the group opener.

Starting time tomorrow at the Galtee Rovers club in Bansha is 1 o’clock.

Advertisement

1 Hayley O'Flaherty Daingean Uí Chúis (Dingle)

2 Roisin Daly - MKL Gaels

3 Clodagh Clancy - Fossa

4 Jamie Lee O'Connor (Captain) - Ballymac

5 Siofra Randles - Dr. Crokes

6 Muireann Teahan - Southern Gaels

7 Emily O'Sullivan - Cromane

8 Keeva Riordan - Beaufort

9 Anna O'Sullivan - Churchill

10 Priya O'Donovan - Na Gael

11 Phoebe O'Shea - Inbhear Scéine Gaels

12 Brid Curtin - Currow

13 Laura Falvey - Abbeydorney

14 Naoise O'Donoghue - MKL Gaels

15 Avril Rooney - Beaufort

16 Anne O'Shaughnessy - Fossa

17 Sadhbh Ni Shlattara - Corca Dhuibhne

18 Jessie Lynch - Daingean Uí Chúis (Dingle)

19 Leah Griffin - Scartaglin

20 Doireann O'Neill - Inbhear Scéine Gaels

21 Sibeal Ni Shéaghdha - Corca Dhuibhne

22 Eve Broderick - Na Gael

23 Aoibheann McCarthy - Kerins O’ Rahilly

24 Saoirse O'Connor McCarthy - Kerins O’ Rahilly

25 Shaunagh Kirby - Abbeydorney

26 Maggie Quirke - Cromane

27 Ali Gill - Southern Gaels

28 Riadh O'Sullivan - Laune Rangers

29 Norma Murphy - Castleisland Desmonds

30 Keelin O'Shea - Southern Gaels

Extended panel

31 Edel O'Donoghue - Scartaglin

32 Maggie Walsh - Ballyduff

33 Anna Slattery - Abbeydorney

34 Caitlin Griffin - Scartaglin

35 Éabha Ní Shiúrdáin - Corca Dhuibhne

36 Ashlyn Falvey - Abbeydorney