Kerry team named for the Munster Minor opener

Kerry have announced their line-up for the Munster Minor Football Championship opener against Cork in Tralee at 7 tomorrow.

1 (GK) Kacper Robak Kacper Robak Dr Crócaigh

2 Fionnan Ryan Fionnan Ó Riain Aibhistín de Staic

3 Michael Lynch Micheál Ó Loingsigh Baile an Mhuileann/Caisleán na Mainge

4 Ruadhan Donovan Ruadhan Ó Donnabháin Abhainn na Scáil

5 Sean Ó Cuinn Sean Ó Cuinn An Ghaeltacht

6 Aodhna Ó Beaglaoich Aodhna Ó Beaglaoich An Ghaeltacht

7 Gavin O’Keeffe Gavin Ó Caoimh Fionnuig

8 Ben Murphy Ben Ó Murchú Aibhistín De Staic

9 Killian Dennehy Cillian Ó Duineacha Cúl

10 Gearoid White Gearoid de Faoite Seán Mistéal

11 Joey McCarthy Joey Mac Carthaigh Spá

12 Ruairi O’Connell Ruairi Ó Conaill Naomh Seanain

13 Jack Joy Jeaic Joy Baile Mhic Ealagóid

14 Ronan Carroll Ronan Ó Cearúil Aibhistín De Staic

15 Michael Horan Michéal Ó hÓráin Scairteach an Ghlinne

16 (GK) Brian Dineen Brian Ó Duinnín Beal

17 Eoin O Flaherty Eoin ó Flaithearta Ard Fhearta

18 David Sargent Daithí Sáirgeant Seán Mistéal

19 Gavin Casey Gábhán Ó Cathasaigh Aibhistín De Staic

20 Ned Ryan Ned Ó Riain Daingean Uí Chúis

21 Eanna Murphy Eanna Ó Murchú Lios Troí

22 Oisín Fleming Oisín Pléimeann An Leigiúin

23 Cian Mac Gearailt Cian Mac Gearailt An Ghaeltacht

24 Donnacha O’ Sullivan Donnacha Ó Súilleabháin Tuath Ó Siosta

Captain’s Name: Ben Murphy