Kerry team named for Munster opener

Kerry have named their starting 15 to play Clare tomorrow in the EirGrid Munster U20 Football Championship

1 (GK) Michael Tansley Micheal Mac an Tánaiste Aibhistín de Staic

2 Ryan Diggin Riain Ó Duíginn Fanuithe na Leamhna

3 Dara O’Callaghan Dara Ó Ceallacháin Cill Cuimín

4 Gearóid Evans Gearóid Ó hÉimhín Cill

5 Eddie Healy Éamann Ó hÉilí Emmetaigh

6 Darragh O’Connor Darragh Ó Conchúir An Néidín

7 Cian Lynch Cian Ó Loingsigh Gleann Fleisce

8 Rob Stack Roibeart de Staic Béal

9 Daniel Kirby Donal Ó Ciarba Aibhistin de Staic

10 Evan Boyle Evan Ó Baoill Baile Dubh

11 Odhran Ferris Odhrán Ó Fearghuis Ard Fhearta

12 Charlie Keating Séarlas Céitinn Dr Crócaigh

13 Cormac Dillon Cormac Diolún Dubh Áth

14 Tomás Kennedy Tomás Ó Cinnéide Ceirín Uí Rathaille

15 Aidan Crowley Aodhan Ó Crualaoich Teampall Nua

16 (GK) James Hoare Seamus de Hóra Daingean Uí Chúis

17 Paddy Lane Pádraig Ó Laighin Aibhistin de Staic

18 Ian O’Sullivan Ian Ó Súilleabháin Naomh Micheál An Fhaill Mhóir

19 Adam Segal Adam Segal Baile Dubh

20 Fionn Murphy Fionnán Ó Murchú Rath Mhór

21 Rian Colleran Rian Colleran An Fhosadh

22 Liam Evans Liam Ó hÉimhín Cill

23 John Kelliher Seán Ó Céileachair Gleann Fleisce

24 Luke Crowley Luke Ó Crualaoich Gleann Fleisce

Captain’s Name: Rob Stack