Kerry look to return to winning ways; Clifford and O'Shea to start

Kerry will this evening look to return to winning ways in Division 1 of the Allianz Football League.

The Kingdom, beaten by Mayo last weekend, entertain Armagh at 5 in Tralee.

After 3 rounds of the League Kerry have two points, Armagh three.

David Clifford and Sean O’Shea are back in the Kerry line-up while Shane Ryan Adrian Spillane also return.

Shane Murphy, Tony Brosnan, Micheál Burns and Donal O’Sullivan all drop to the bench.



Team:

1 Shane Ryan Seán Ó Riain Rath Mhór

2 Graham O’Sullivan Graeme Ó Súilleabháin Piarsaigh na Dromoda

3 Jason Foley Jason Ó Foghlú Baile Uí Donnachú

4 Tom O’Sullivan Tomás Ó Súilleabháin Daingean Uí Chúis

5 Pa Warren Pádraig Warren Gniomh Go Leith

6 Tadhg Morley Tadhg Ó Muraile Teampall Nua

7 Paul Murphy Pól Ó Murchú Rath Mhór

8 Jack Barry Jeaic de Barra Na Gaeil

9 Barry Dan O’Sullivan Barra Ó Súilleabháin Daingean Uí Chúis

10 Dara Moynihan Dara Ó Muineacháin Spa Cill Airne

11 Sean O’Shea Sean Ó Sé An Neidín

12 Adrian Spillane Adrian Ó Spealáin Teampall Nua

13 Paudie Clifford Pádraig Ó Clúmháin Fosadh

14 David Clifford Dáithí Ó Clúmháin Fosadh

15 Darragh Roche Dara Ó Róiste Gleann Fleisce

Subs:

16 Shane Murphy Seán Ó Murchú Dr Crócaigh

17 Tony Brosnan Antóin Ó Brosnacháin Dr Crócaigh

18 Micheál Burns Micheál Ó Braoin Dr Crócaigh

19 Donal O’Sullivan Donal Ó Súilleabháin Cill Gharbháin

20 Dylan Casey Dylan Ó Cathasaigh Aibhistín de Staic

21 Stefan Okunbor Stefan Okunbor Na Gaeil

22 Killian Spillane Cillian Ó Spealáin Teampall Nua

23 Jack O’Shea Jeaic Ó Sé Aibhistín de Staic

24 Greg Horan Greagoir Ó hÓrain Aibhistín de Staic

25 Ruairi Murphy Ruairí Ó Murchú Lios A’Troí

26 Ronan Buckley Ronan Ó Buachalla Lios A’Troí