Kerry Hurling Team Named For Cork Clash

Some new faces will line out for the Kingdom tonight in the Co-op Superstores Munster Hurling League.

Kerry take on Cork at Austin Stack Park from 7pm.

Stephen Molumphy has named several debutants.

The team will be captained by County Chamopions Causeway's Gavin Dooley.

1 John B O’Halloran Sean B Ó hAllúráin Cill Mhaoile

2 Conor O’Keeffe Conchuir Ó Caoimh Leac Sna

3 Mikey Boyle Micheal Ó Baoil Baile Dubh

4 Evan Murphy Evan Ó Murchú An Tochar

5 Kyle O’Connor Kyle Ó Conchuir Baile Dubh

6 Fionan MacKessy Fionan Ó Macasa Naomh Breandánaigh

7 Sean Weir Sean Mac an Mhaoir Na Niallaigh Crotta

8 Michael Leane Micheal Ó Laighin Baile Uí Thaidhg

9 Cillian Trant Cillian Treant Na Niallaigh Crotta

10 Jordan Conway Jordan Ó Conbhuí Na Niallaigh Crotta

11 Colin Walsh Colin Breathnach Baile Uí Thaidhg

12 Shane Conway Sean Ó Conbhuí Leac Sna

13 Gavin Dooley Gavin Ó Dulaoich An Tochar

14 Podge Boyle Padraig Ó Baoill Baile Dubh

15 Daniel Collins Donal Ó Coileain Cill Mhaoile

16 (GK) Louis Dee Louis Ó Diaghaidh Mungairit

17 Niall Mulcahy Niall Ó Maolchathaigh Mungairit

18 Tadhg Brick Tadgh Ó Broic Na Pairnealaigh Thrá Lí

19 Mark Heffernan Marc Ó hIfearnain Dr Crócaigh

20 Morgan Madden Murcha Ó Madáin Na Pairnealaigh Thrá Lí

21 Philip Lucid Pilib Ó Luasaigh Baile Uí Thaigh

22 Keith Carmody Keith Ó Ceamada An Tochar

23 Brian Lonergan Briain Ó Lonargain Na Pairnealaigh Thrá Lí

24 Dan Goggin Dónall Gogín An Tochar

25 Vincent Doyle Vincent Ó Dúill Dr Crócaigh

26 Ricky Heffernan Ricky Ó hIfearnain Leac Sna