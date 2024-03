Kerry and Tyrone teams named for Killarney showdown

Kerry and Tyrone have revealed their line-ups for the clash in Killarney tomorrow in Round 5 of the Allianz Football League.

Kerry:

1 (GK) Shane Ryan Seán Ó Riain Rath Mhór

2 Graham O’Sullivan Graeme Ó Súilleabháin Piarsaigh na Dromoda

3 Jason Foley Jason Ó Foghlú Baile Uí Donnachú

4 Paul Murphy Pól Ó Murchú Rath Mhór

5 Seán O’Brien Seán Ó Briain Lios An Phúca

6 Tadhg Morley Tadhg Ó Muraile Teampall Nua

7 Gavin White Gabhin de Faoite Dr Crócaigh

8 Diarmuid O’Connor Diarmuid Ó Conchúir Na Gaeil

9 Joe O’Connor Seosamh Ó Conchúir Aibhistín de Staic

10 Adrian Spillane Adrian Ó Spealáin Teampall Nua

11 Paudie Clifford Pádraig Ó Clúmháin An Fhosadh

12 Cillian Burke Cillian De Burca Baile an Mhuillin/Caisleán na Mainge

13 David Clifford Dáithí Ó Clúmháin An Fhosadh

14 Seán O’Shea Seán Ó Sé An Neidín

15 Dara Moynihan Dara Ó Muineacháin Spa Cill Airne

Subs:

Shane Murphy Seán Ó Murchú Dr Crócaigh

Dylan Casey Dylan Ó Cathasaigh Aibhistín de Staic

Conor Geaney Conchúir Ó Géibheannaigh Daingean Uí Chúis

Barry Dan O’Sullivan Barra Ó Súilleabháin Daingean Uí Chúis

Armin Heinrich Armin Heinrich Aibhistín de Staic

Ronan Buckley Rónán Ó Buachalla Lios A ‘Troí

Tony Brosnan Antóin Ó Brosnacháin Dr Crócaigh

Damien Bourke Damien De Búrca Na Gaeil

Keith Evans Keith Ó hÉimhín Cill

Darragh Roche Darragh de Róiste Gleann Fleisce

Stefan Okunbar Stefan Okunbar Na Gaeil

Stephen O’Brien Stiofan Ó Briain An Neidín

Paul Geaney Pól Ó Géibheannaigh Daingean Uí Chúis

Advertisement

Tyrone: