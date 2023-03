KABB Cup and Plate finals review

There are multiple finals taking place today at Tralee Sports Centre, with fixtures/results as follows

09:30 U 18 Boys Div 2 Plate St Annes Vs Rathmore

10:45 U 18 Girls Div 3 Plate St Annes Vs TK Vixens

12:15 U 18 Girls Div 2 Plate Ballybunion Vs Cahersiveen

13:45 U 18 Boys Div 3 Plate TK Cougars Vs St Bridgets

15:15 U 14 Boys Div 1 Cup St Marys Vs St Annes

16:45 U18 Girls Div 1 Cup St Marys/Magic Vs TK Bobcats

18:00 U 18 Boys Div 1 Cup St Pauls Vs Magic

19:30 U 16 Boys Padraig Hartnett Div 1 Cup St Marys VS Rathmore