County Football League review

Credit Union Credit Union SFL Division 1

TEAM PLD WON DRAW LOST FOR AGAINST DIFF POINTS

Dr. Crokes 8 8 0 0 154 77 77 16

Rathmore 8 7 0 1 122 94 28 14

Laune Rangers 8 6 1 1 126 99 27 13

Glenflesk 8 4 2 2 146 129 17 10

Kilcummin 8 4 1 3 98 100 -2 9

Ballymacelligott 8 3 2 3 122 120 2 8

Spa 8 3 1 4 109 115 -6 7

Killarney Legion 8 2 2 4 106 107 -1 6

An Ghaeltacht 8 2 1 5 110 137 -27 5

Milltown/Castlemaine 8 1 1 6 94 111 -17 3

Dingle 8 1 1 6 76 142 -66 3

Kerins O`Rahilly's 8 1 0 7 93 125 -32 2

Credit Union SFL Division 1

Sat, 25 May,

Sat, 25 May, Venue: Killarney Legion , (Round 8), Killarney Legion 0-11 Dingle 2-5

Sun, 26 May,

Sun, 26 May, Venue: Strand Road (Kerins O Rahillys), (Round 8), Dr. Crokes 1-15 Kerins O'Rahilly's 1-8

Sun, 26 May, Venue: J P O Sullivan Park (Laune Rangers), (Round 8), Laune Rangers 1-11 An Ghaeltacht 0-14

Sun, 26 May, Venue: Bishop Moynihan/Tim Linehan Park (Rathmore), (Round 8), Rathmore 0-11 Kilcummin 0-10

Sun, 26 May, Venue: Ballymacelligott, (Round 8), Ballymacelligott 2-11 Glenflesk 1-14

Sun, 26 May, Venue: Milltown, (Round 8), Spa Killarney 2-9 Milltown/Castlemaine 2-8

Credit Union Credit Union SFL Division 2

TEAM PLD WON DRAW LOST FOR AGAINST DIFF POINTS

Beaufort 8 7 0 1 149 90 59 14

Austin Stacks 7 5 1 1 90 66 24 11

Gneeveguilla 7 5 1 1 90 82 8 11

Glenbeigh-Glencar 8 4 2 2 114 97 17 10

Listowel Emmets 8 3 3 2 132 96 36 9

Fossa 8 4 1 3 126 122 4 9

Kenmare Shamrocks 8 4 0 4 109 118 -9 8

Templenoe 7 2 2 3 87 95 -8 6

Desmonds 8 2 1 5 103 118 -15 5

Ardfert Football Club 8 2 1 5 106 143 -37 5

John Mitchels 8 1 1 6 90 124 -34 3

Na Gaeil 7 0 1 6 80 125 -45 1

Credit Union SFL Division 2

Sat, 25 May,

Sat, 25 May, Venue: Pirc Mhic Shithigh (Listowel Emmets), (Round 8), Listowel Emmets 1-10 Austin Stacks 1-10

Sat, 25 May, Venue: Fossa, (Round 8), Beaufort 2-16 Fossa 0-10

Sun, 26 May,

Sun, 26 May, Venue: Gneeveguilla, (Round 8), Gneeveguilla 1-8 John Mitchels 1-7

Sun, 26 May, Venue: Killeen (Na Gaeil), (Round 8), Ardfert Football Club 3-14 Na Gaeil 3-8

Sun, 26 May, Venue: Templenoe, (Round 8), Glenbeigh-Glencar 1-11 Templenoe 0-10

Sun, 26 May, Venue: Castleisland Desmonds, (Round 8), Kenmare Shamrocks 2-12 Castleisland Desmonds 1-8

Credit Union Credit Union SFL Division 3

TEAM PLD WON DRAW LOST FOR AGAINST DIFF POINTS

Firies 8 7 0 1 125 96 29 14

Churchill 8 4 2 2 111 94 17 10

Keel 8 4 1 3 118 89 29 9

Tarbert 8 4 1 3 133 118 15 9

Ballydonoghue 8 3 2 3 100 108 -8 8

Listry 8 2 3 3 78 85 -7 7

Cordal 8 3 1 4 98 113 -15 7

Currow 7 3 1 3 110 129 -19 7

St Mary's 8 2 2 4 100 99 1 6

Reenard 7 3 0 4 85 94 -9 6

Annascaul 8 3 0 5 108 120 -12 6

Knocknagoshel 8 2 1 5 100 121 -21 5

Credit Union SFL Division 3

Sat, 25 May,

Sat, 25 May, Venue: Paddy Kennedy Park (Annascaul), (Round 8), Annascaul 1-12 Keel 0-12

Sun, 26 May,

Sun, 26 May, Venue: Ballydonoghue, (Round 8), Tarbert 4-8 Ballydonoghue 0-14

Sun, 26 May, Venue: Caherciveen, (Round 8), St Mary's 0-11 Knocknagoshel 0-11

Sun, 26 May, Venue: Cordal, (Round 8), Cordal 2-6 Listry 1-8

Sun, 26 May, Venue: Churchill, (Round 8), Firies 2-12 Churchill 1-12

Credit Union Credit Union SFL Division 4

TEAM PLD WON DRAW LOST FOR AGAINST DIFF POINTS

St Senan's 8 8 0 0 153 106 47 16

Brosna 8 5 2 1 135 96 39 12

Castlegregory GAA Club 7 5 1 1 143 100 43 11

Beale 8 5 1 2 110 95 15 11

Skelligs Rangers 8 5 0 3 110 101 9 10

Piarsaigh Na Dromoda 8 3 2 3 132 130 2 8

Waterville 8 2 3 3 111 104 7 7

Ballyduff 8 3 0 5 105 133 -28 6

Moyvane 8 2 1 5 115 118 -3 5

St Michael's-Foilmore 8 1 3 4 99 112 -13 5

Lispole 9 0 3 6 125 159 -34 3

Cromane 8 1 0 7 100 184 -84 2

Credit Union SFL Division 4

Fri, 24 May,

Fri, 24 May, Venue: Dr Crokes GAA Grounds, (Round 8), Beale 0-19 Skelligs Rangers 2-8

Sat, 25 May,

Sat, 25 May, Venue: Dromid, (Round 8), Dromid Pearses 0-11 Waterville Frank Caseys 2-5

Sat, 25 May, Venue: Castlegregory, (Round 8), Castlegregory GAA Club 2-18 St Michael's-Foilmore 3-12

Sun, 26 May,

Sun, 26 May, Venue: Moyvane, (Round 8), Ballyduff 3-6 Moyvane 0-13

Sun, 26 May, Venue: Mountcoal (St Senans), (Round 8), St Senan's 0-19 Lispole 1-8

Sun, 26 May, Venue: Pirc Na File (Brosna), (Round 8), Brosna 5-18 Cromane 1-7

Credit Union Credit Union SFL Division 5 Cup

TEAM PLD WON DRAW LOST FOR AGAINST DIFF POINTS

Duagh 4 4 0 0 72 35 37 8

Sneem/Derrynane 4 3 1 0 60 34 26 7

Dr. Crokes (B Team) 4 3 0 1 61 53 8 6

St Pats Blennerville 4 2 0 2 64 90 -26 4

Kilgarvan 4 1 1 2 51 65 -14 3

Scartaglin 4 1 0 3 42 48 -6 2

Laune Rangers (B Team) 4 0 1 3 54 65 -11 1

Austin Stacks (B Team) 4 0 1 3 56 70 -14 1

Credit Union SFL Division 5 Cup

Sat, 25 May,

Sat, 25 May, Venue: Kilgarvan, (Round 4), Kilgarvan 0-8 Scartaglin 0-7

Sun, 26 May,

Sun, 26 May, Venue: Connolly Park ( Austin Stacks), (Round 4), Dr. Crokes 1-9 Austin Stacks 0-9

Sun, 26 May, Venue: Duagh, (Round 4), Duagh 0-12 Laune Rangers 1-6

Sun, 26 May, Venue: Blennerville (St Pats), (Round 4), Sneem/Derrynane 5-12 St Patrick's Blennerville 0-9

Credit Union Credit Union SFL Division 5 Shield

TEAM PLD WON DRAW LOST FOR AGAINST DIFF POINTS

Gneeveguilla (B Team) 4 4 0 0 72 51 21 8

Asdee 4 3 0 1 81 47 34 6

Valentia Young Islanders 3 3 0 0 44 38 6 6

Finuge 4 1 1 2 51 49 2 3

Rathmore (B Team) 4 1 1 2 56 63 -7 3

Glenflesk (B Team) 4 1 0 3 50 61 -11 2

Firies (B Team) 4 1 0 3 45 56 -11 2

Tuosist 3 0 0 3 32 66 -34 0

Credit Union SFL Division 5 Shield

Sun, 26 May,

Sun, 26 May, Venue: Bishop Moynihan/Tim Linehan Park (Rathmore), (Round 4), Gneeveguilla 0-15 Rathmore 1-5

Sun, 26 May, Venue: Glenflesk, (Round 4), Asdee 3-9 Glenflesk 0-11

Sun, 26 May, Venue: Finuge GAA Club, (Round 4), Finuge 1-9 Firies 1-5

Credit Union Credit Union SFL Division 6 Cup

TEAM PLD WON DRAW LOST FOR AGAINST DIFF POINTS

Fossa (B Team) 3 3 0 0 64 42 22 6

Milltown/Castlemaine (B Team) 3 2 1 0 38 32 6 5

Beaufort (B Team) 4 2 1 1 49 44 5 5

Killarney Legion (B Team) 4 2 0 2 74 65 9 4

Ballylongford 3 1 0 2 73 65 8 2

Dr. Crokes (C Team) 3 1 0 2 38 40 -2 2

Kenmare Shamrocks (B Team) 4 1 0 3 47 69 -22 2

Kerins O`Rahilly's (B Team) 4 1 0 3 59 85 -26 2

Credit Union SFL Division 6 Cup

Sun, 26 May,

Sun, 26 May, Venue: Strand Road (Kerins O Rahillys), (Round 4), Beaufort 1-10 Kerins O'Rahilly's 0-8

Sun, 26 May, Venue: Killarney Legion , (Round 4), Killarney Legion 5-12 Kenmare Shamrocks 1-6

Credit Union Credit Union SFL Division 6 Shield

TEAM PLD WON DRAW LOST FOR AGAINST DIFF POINTS

An Ghaeltacht (B Team) 4 4 0 0 89 51 38 8

Ballymacelligott (B Team) 4 2 0 2 68 48 20 4

Kilcummin (B Team) 3 2 0 1 62 48 14 4

Spa (B Team) 3 2 0 1 55 56 -1 4

St Michael's-Foilmore (B Team) 4 2 0 2 59 63 -4 4

John Mitchels (B Team) 3 1 0 2 48 47 1 2

Keel (B Team) 3 0 1 2 43 58 -15 1

Desmonds (B Team) 4 0 1 3 46 99 -53 1

Credit Union SFL Division 6 Shield

Fri, 24 May,

Fri, 24 May, Venue: Ballymacelligott, (Round 4), Ballymacelligott 3-16 Castleisland Desmonds 0-4

Sun, 26 May,

Sun, 26 May, Venue: Ballinskelligs, (Round 4), An Ghaeltacht 2-10 St Michael's-Foilmore 1-8