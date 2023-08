Kerry unchanged for All-Ireland final; so too Dublin

Kerry are unchanged for the TG4 Ladies All-Ireland Senior Football Final.

They go with the same 15 that started in the last four win over Mayo for Sunday’s decider against Dublin in Croke Park.

1. Ciara Butler – Castlegregory - Ciara de Buitléir

2. Eilís Lynch - Castleisland Desmonds - Eilis Ní Loinsigh

3. Kayleigh Cronin - Dr Crokes - Kayleigh Ní Chróinín

4. Ciara Murphy - MKL Gaels - Ciara Ní Mhurchú

5. Aishling O' Connell - Éire Óg - Aishling Ní Chonaill

6. Emma Costello – Firies - Emma Mhic Coisteala

7. Cáit Lynch - Castleisland Desmonds - Cáit Ní Loinsigh

8. Lorraine Scanlon - Castleisland Desmonds - Lorraine Ní Scannláin

9. Louise Galvin - Finuge St Senans - Louise Ní Ghealbháin

10. Niamh Carmody - Finuge St Senans - Niamh Ní Chearmada

11. Niamh Ní Chonchúir - Corca Dhuibhne - Niamh Ní Chonchúir

12. Anna Galvin - Southern Gaels - Áine Ní Ghealbháin

13. Hannah O' Donoghue – Beaufort - Sionhán Ó’ Donnchú

14. Danielle O'Leary – Rathmore - Daniella Ní Laoire

15. Louise Ní Mhuircheartaigh (VC) - Corca Dhuibhne - Louise Ní Mhuircheartaigh

16. Mary Ellen Bolger - Southern Gaels - Máire Eibhlín Ní Bholghuidir

17. Mary O' Connell - Na Gaeil - Máire Ní Chonaill

18. Amy Harrington - Inbhear Scéine Gaels - Éimí Ó hArrachtáin

19. Caoimhe Evans - MKL Gaels - Caoimhe Nic Eibhín

20. Niamh Broderick - MKL Gaels - Niamh Ní Bhruadair

21. Ava Doherty – Glenflesk - Ava Ní Dhochartaigh

22. Aoife Dillane - Austin Stacks - Aoife Ní Dhuilleáin

23. Rachel Dwyer - Southern Gaels - Rachel Ní Dhuibhir

24. Erica McGlynn – Fossa - Erica Ni Fhloinn

25. Ciara McCarthy – Abbeydorney - Ciara Nic Cárthaigh

26. Eilís O' Connor - Na Gaeil - Eilís Ní Chonchúir

27. Ciara O' Brien - Laune Rangers - Ciara Ní Bhriain

28. Dierdre Kearney - Na Gaeil - Deirdre Kearney

29. Fiadhna Tangney – Beaufort - Fiadhna Ní Theangana

30. Síofra O' Shea (C) - Southern Gaels - Síofra Ní Shé

Dublin are also unchanged.

Team

Abby Sheils (Lucan Sarsfields)

Niamh Crowley (Fingallians)

Leah Caffrey (Na Fianna)

Aoife Kane (Kilmacud Crokes)

Lauren Magee (Kilmacud Crokes)

Martha Byrne (Cuala)

Niamh Donlon (St Oliver Plunketts Eoghan Ruadh)

Jennifer Dunne (Cuala)

Eilish O’Dowd (Na Fianna)

Caoimhe O’Connor (Clontarf)

Orlagh Nolan (Ballinteer St Johns)

Kate Sullivan (St Sylvesters)

Hannah Tyrrell (Na Fianna)

Carla Rowe (Clann Mhuire)

Jodi Egan (Foxrock Cabinteely)

Subs:

Emer Ní Eafa (Fingallians)

Rachel Brennan (St Peregrines)

Gráinne Fitzsimons (Cuala)

Emma Deeley (Na Fianna)

Ellen Gribben (St Brigids)

Chloe Darby (Parnells)

Orla Martin (Na Fianna)

Niamh Hetherton (Clontarf)

Sinéad Aherne (St Sylvesters)

Sinéad Wylde (Cuala)

Annabelle Timothy (St Finians Swords)

Emma Strappe (Castleknock)

Julie Vaughan (Ballyboden St Endas)

Faye O’Connell Bell (Foxrock Cabinteely)

Dannielle Lawless (St Sylvesters)