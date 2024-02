Kerry team named for Mayo clash

There are 7 changes to the Kerry team for their weekend outing in the Lidl Ladies National Football League.

In come Ciara Butler, Aoife Dillane, Bríd O'Connor, Ciara Murphy, Jess Gill, Danielle O'Leary and Jadyn Lucey as the Kingdom get set to host Mayo in Fitzgerald Stadium, Killarney at 2.30 tomorrow.

Dropping to the bench are Mary Ellen Bolger, Ciara McCarthy, Niamh Carmody, Ciara O’Brien, Aishling O'Connell, Emma Dineen and Katie Brosnan.

1. Ciara Butler - Ciara de Buitléir - Castlegregory

2. Eilís Lynch - Eilís Ní Loinsigh – Castleisland Desmonds

3. Deirdre Kearney - Deirdre Ní Chearna – Na Gaeil

4. Aoife Dillane - Austin Stacks - Aoife Ní Dhuilleáin

5. Bríd O'Connor - Na Gaeil - Bríd Ní Chonchúir

6. Cáit Lynch - Castleisland Desmonds - Cáit Ní Loinsigh

7. Ciara Murphy - MKL Gaels - Ciara Ní Mhurchú

8. Mary O’Connell - Na Gaeil - Mary Ní Chonaill

9. Anna Galvin (C) - Southern Gaels - Anna Ní Ghealbháin

10. Jess Gill - Southern Gaels - Jess Gill

11. Danielle O'Leary – Rathmore - Danielle Ní Laoghaire

12. Amy Harrington - Inbhear Scéine Gaels - Amy Ní Harrachtáin

13. Hannah O'Donoghue – Beaufort - Hannah Nic Dhonnacha

14. Jadyn Lucey - Na Gaeil - Jadyn Ní Luasaigh

15. Niamh Ní Chonchúir - Corca Dhuibhne - Niamh Ní Chonchúir

16. Mary Ellen Bolger - Southern Gaels - Mary Ellen Bholghuidhir

17. Ciara McCarthy – Abbeydorney - Ciara Nic Cárthaigh

18. Lorraine Scanlon - Castleisland Desmonds - Lorraine Ní Scanláin

19. Niamh Carmody - Finuge/St Senans - Niamh Ní Chearmada

20. Ciara O’Brien - Laune Rangers - Ciara Ní Bhriain

21. Aishling O'Connell – Scartaglin - Aishling Ní Chonaill

22. Emma Dineen – Glenflesk - Emma Ní Dhuinnín

23. Fay O'Donoghue – Beaufort - Fay Nic Dhonnchadha

24. Katie Brosnan – Firies - Katie Ní Bhrosnacháin

25. Eilís O'Connor - Na Gaeil - Eilís Ní Chonchúir

26. Róisín Smith – Cromane - Róisín Ní Ghabhann

27. Siobhán Burns - Dr Crokes - Siobhán Ní Bheirne

28. Keri-Ann Hanrahan - Killarney Legion - Keri Ann Ní Annracháin

29. Louise Ní Mhuircheartaigh - Corca Dhuibhne - Louise Ní Mhuircheartaigh

30. Kayleigh Cronin - Dr Crokes - Kayleigh Ní Chróinín

Manager: Declan Quill/Darragh Long - Kerins O'Rahilly/Austin Stacks

Runner: Darragh Long - Austin Stacks

Physio: Sophie Houlihan

FLO: Nora Fealey - Laune Rangers

Mentor Anna Maria O’Donoghue – Cromane, Mags O'Donoghue (Fitzgerald) – Scartaglin, Cassandra Buckley – Spa, PJ Reidy - Cromane

S&C - Eric McDonnell - Killarney Legion

Goalkeeping Coach: Sean Dee – Beale