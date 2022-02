Padraig Harnett reports:

Results

15’s Premier

Killarney Athletic 2-0 St Brendan’s Park

Killarney Athletic go three points clear at the top of the table.

16’s Premier

Killorglin 2-3 Killarney Celtic

Killarney Celtic move one point ahead of Killorglin at the top of the 16’s Premier.

Fixtures

16’s Girls Division 1

4:30pm Iveragh United v St Brendan’s Park

U13 Division 1

5:30pm Killarney Celtic B v Killarney Athletic B​​