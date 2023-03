Kerry Minor Hurling team to face Wexford has been announced

The Kerry Minor Hurling team will commence their Electric Ireland Leinster Hurling Championship Tier 1 Group 1 campaign with a clash against Wexford in Laois Hire O’Moore Park in Portlaoise on Saturday, 25th March, at 2pm.

The team is as follows:

1 (GK) Jack Moriarty Seán Ó Muircheartaigh Naomh Breandánaigh

2 Eoin O’Flaherty Eoin Ó Flaitheartaigh Naomh Breandánaigh

3 Aidan O’Mahoney Aodhan Ó Mathúna Leac Sna

4 Hugh Lenihan Aodh Ó Leannacháin Naomh Breandánaigh

5 Ruairí Hanafin Ruairí Ó hAiniféin Mainistir Ó dTorna

6 Tomas Godley Tomás Godley Cill Mhaoile

7 Keelan Best Caolan Beastun Naomh Breandánaigh

8 Liam O’Sullivan Liam Ó Súilleabháin An Neidín

9 Darragh Corridon Darragh Ó Corradáin Cill Mhaoile

10 Tom O’Flaherty Tomás Ó Flaitheartaigh Naomh Breandánaigh

11 Ivan Conway Ivan Ă“ ConbhuĂ­ Leac Sna

12 Rory O’Halloran Rory Ó hAlluráin Baile Uí Thaidhg

13 Billy Doyle Liam Dúill Naomh Breandánaigh

14 Maurice Lenihan Muiris Ó Leannacháin Naomh Breandánaigh

15 Evan O’Sullivan Evan Ó Súilleabháin Na Niallaigh Crotta

16 (GK) Cian Harris Cian Ó hEarchaí Na Pairnéalaigh Thrá Li

17 Ryan Hickey Rían Ó hIcí Naomh Breandánaigh

18 Art O’Sullivan Art Ó Súilleabháin Naomh Breandánaigh

19 Pádraig Kenny Pádraig Ó Cionaoith Baile Uí Thaidhg

20 Jayden Condon Jayden CondĂşn Baile Dubh

21 Adam Lynch Adam Ă“ Loingsigh Baile Dubh

22 Callum Carey Sheehy Callum Ă“ Ciara Mac Sithigh Baile Dubh

23 Dan Maloney Donall Ó Maolomhnaigh Na Pairnéalaigh Thrá Li

24 Eoghan Costello Eoghan Mac Coistealla Na Pairnéalaigh Thrá Li