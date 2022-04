Kerry & Cork name teams for tonight's Munster Under 20 Final

Kerry tonight attempt to regain the EirGrid Munster Under 20 Football Championship title.

They're home to defending champions Cork in the final, in Austin Stack Park Tralee from 7:30.

The game is live on Radio Kerry, and the teams will line out as follows:

Kerry

1 (GK) Devon Burns Devan Ó Broin Na Gaeil

2 Dara O’Callaghan Dara Ó Ceallahain Cill Cuimin

3 Alan Dineen Alan Ó Dúinín Ráth Mhór

4 Joey Nagle Seosamh de Nógla Aibhistin de Staic

5 Enda O’Connor Eanna Ó Conchuir Na Gaeil

6 Armin Heinrich Armin Heinrich Aibhistin de Staic

7 Tommy Cronin Tomas Ó Croinin An Neidín

8 Ruairí Murphy Ruairí Ó Murchú Lios A’Troí

9 Seán O’Brien Seán Ó Briain Lios an Phúca

10 Cillian Burke Cillian de Burca Baile an Mhuillin/Caislean na Mainge

11 Thomas O’Donnell Tomas Ó Donaill Caisleán Ghriaire

12 Evan Looney Evan Ó Luanaigh Dr Crocaigh

13 Dylan Geaney Dylan Ó Géibheannaigh Daingean Uí Chuis

14 Kevin Goulding Caoimhin Ó Góilín Baile Dubh

15 William Shine Liam Ó Seighin Cill Airne an Léigiún

16 (GK) Seán Broderick Seán Ó Bruadau Seán Misteallaigh

17 Adam Curran Adam Ó Corrain Aibhistin de Staic

18 Tom Doyle Tomás Ó Dúghaill Dr Chrocaigh

19 Gearóid Hassett Gearoid Ó hAisí Fanuithe na Leamhna

20 Keith Evans Keith Ó hEimhín Cill

21 Jack O’Connor Jeaic Ó Conchuir Lios an Phúca

22 Cathal Ryan Cathal Ó Riain Ráth Mhór

23 Jordan Kissane Jordan Ó Ciosain Aibhistin de Staic

24 Paudie O’Leary Padraig Ó Laoire Gniomh go Leith

Cork

Callum Dungan (Carrigaline)

Jacob O’Driscoll (Valley Rovers)

Tommy Walsh (Kanturk)

Dan Peet (Clonakilty)

Darragh Cashman (Millstreet) Joint Captain.

Neil Lordan (Ballinora) Joint Captain

Sean Brady (Ballygarvan)

Kelan Scannell (Carbery Rangers)

Alan Walsh (Kanturk)

Richard O’Sullivan (Newcestown)

Colin Walsh (Kanturk)

Hugh Murphy (Éire Óg)

Ryan O’Donovan (Barryroe)

Conor Hanlon (Buttevant)

Darragh O’Mahony (Ballincollig)

Ronan Cashman (Kanturk)

Adam Walsh-Murphy (Valley Rovers)

Mikey Browne (Newmarket)

Paddy O’Driscoll (Gabriel Rangers)

Tadhg O’Donoghue (Carrig na bhFear)

Liam O’Connell (Ballincollig)

Conor Daly (Clonakilty)

Eoin Walsh (Clyda Rovers)

Fintan Fenner (Castletownbere)