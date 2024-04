KDL fixtures revealed & weekend results

Monday 29th April 2024

Charleville Cheese Division One

7-30 Windmill United v Tralee Dynamos B

Venue Mounthawk Park BLUE ASTRO

Tuesday 30th April 2024

Charleville Cheese Premier A

7-45 Killorglin A v Classic FC

Venue Dragons Den

The Greyhound Bar Cup

Quarter Final

8pm Killarney Celtic v Listowel Celtic

Venue Celtic Park

Thursday 2nd May 2024

Charleville Cheese Premier A

7-15 Killarney Athletic v Castleisland AFC

Venue Woodlawn

Charleville Cheese Division Two

7-15 Ferry Rangers v Ballymac Celtic

Venue Ferry Park

7-30 Killorglin B v Ferry Rangers

Venue Dragons Den

Friday 3rd May 2024

SSE Airtricity LOI First Division Men’s 2024

7-45 Kerry FC v Cork City

Venue Mounthawk Park

Saturday 4th May 2024

Charleville Cheese Youths Division One League Final

5oc Listowel Celtic v Castleisland AFC

Venue Mounthawk Park

Charleville Cheese Youths Premier League Final

7oc St.Brendans Park v Inter Kenmare

Venue Mounthawk Park

Tommy Healy Memorial Cup Semi Final

7oc Killarney Athletic B v Kingdom Corinthians

Venue Mounthawk Park

Charleville Cheese Premier U17 Boys

1oc Tralee Dynamos v St. Brendans Park

Venue Mounthawk Park

EA SPORTS LOI UNDERAGE ACADEMY WU17s

2pm Kerry FC v Wexford

Venue Mounthawk Park BLUE ASTRO

EA SPORTS LOI UNDERAGE ACADEMY MU15s

2pm Cork City v Kerry FC

Venue

Charleville Cheese Youths Division One Shield

Semi Finals

3oc Killarney Celtic v Iveragh

Venue Celtic Park

3oc Killarney Athletic v Mastergeeha FC

Venue Woodlawn

Sunday 5th May 2024

Charleville Cheese Premier B League Final

5oc Ballyheigue FC v St. Brendan’s Park FC

Venue Mounthawk Park

Charleville Cheese Division One Plate Final U17 Boys

4-30 Listowel Celtic v Inter Kenmare B

Venue Mounthawk Park

EA SPORTS LOI UNDERAGE ACADEMY MU17s

2pm Kerry FC v CK United

Venue Mounthawk Park

EA SPORTS LOI UNDERAGE ACADEMY U14s

2pm Kerry FC v Cork City

Venue Mounthawk Park

Charleville Cheese Premier A

11-30 Listowel Celtic v Killarney Athletic

Venue TBC

11-30 Tralee Dynamos v Castleisland

Venue Cahermoneen

11-30 Killorglin A v Killarney Celtic

Venue Dragons Den

Hannebery’s Sports Reserve Cup

Quarter Finals

11-30 QPR v Killorglin B

Venue Kilbrean Park

Monday 6th May 2024

SSE Airtricity LOI First Division Men’s 2024

5pm Longford Town v Kerry FC

Venue

EA Sports LOI Underage Academy MU20s

2pm Kerry FC v CK United

Venue Mounthawk Park

Charleville Cheese Division Two

2pm Ferry Rangers v Asdee Rovers

Venue Ferry Park

2pm Ballymac Celtic v Iveragh A

Venue Mounthawk Park

Charleville Cheese Division Four

4oc Mastergeeha B v Iveragh B

Venue Kilbrean Park

Hannebery’s Sports Reserve Cup

1pm Lenamore A v Ballyhar Dynamos

Venue Lenamore

Wednesday 8th May 2024

Charleville Cheese Division One U17 Boys Final

7-30 LB Rovers v MEK Galaxy

Venue Mounthawk Park

Charleville Cheese Premier A

7-45 Killarney Celtic v Tralee Dynamos

Venue Celtic Park

7-30 Mastergeeha FC v Classic FC

Venue Kilbrean Park

Thursday 9th May 2024

Charleville Cheese Division Two

7-30 Asdee v Iveragh

Venue TBC

7-15 Lenamore v Ballymac Celtic

Venue Lenamore

7-30 Killorglin B v Classic B

Venue Dragons

Friday 10th May 2024

SSE Airtricity LOI First Division Men’s 2024

7-45 Kerry FC v UCD AFC

Venue Mounthawk Park

Saturday 11th May 2024

Celsius Menswear Challenge Cup Final

7pm Ratoo Rovers v Mainebank FC

Venue Mounthawk Park

Charleville Cheese Division Two

7pm Classic FC v Ballymac Celtic

Venue Mounthawk Park

7pm Ferry Rangers v Killarney Athletic B

Venue Ferry Park

EA Sports LOI Underage Academy WU17s

2oc Bray v Kerry FC

Venue TBC

EA Sports LOI Underage Academy MU15s

2oc Kerry FC v CK United

Venue Mounthawk Park

EA Sports LOI Underage Academy MU20s

2oc Cobh Ramblers v Kerry FC

Venue TBC

Sunday 12th May 2024

Greyhound Bar Cup Semi Finals

4-30 Tralee Dynamos v Mastergeeha FC

Venue Mounthawk Park

4-30 Listowel Celtic or Killarney Celtic v Killorglin A

Venue Mounthawk Park

Charleville Cheese Division Two

2oc Killorglin B v Asdee Rovers

Venue Dragons Den

EA Sports LOI Underage Academy MU17s

2oc Kerry FC v Cobh Ramblers

Venue Mounthawk Park

EA Sports LOI Underage Academy MU14s

2oc Cobh Ramblers v Kerry FC

Venue TBC

Charleville Cheese Premier A

Classic FC 2 v 3 Killarney CeltiC

Charleville Cheese Division One

Ratoo Rovers 4 v 3 Windmill United

Charleville Cheese Under 17 Boys Premier

Killorglin AFC 4 v 4 Tralee Dynamos

Charleville Cheese Division Two

Killarney Athletic B 2 v 3 Ballymac Celtic

SSE Airtricity LOI First Division Men’s 2024

Bray Wanderers 2 v 0 Kerry FC

Greyhound Bar Cup Quarter Final

Killarney Celtic B 2 v 5 Tralee Dynamos

Charleville Cheese Division Three League Final

Kingdom Corinthians 6 v 2 Ballyheigue FC

Dominos Pizza Cup Final MU17

St.Brendans Park 0 v 4 Killarney Athletic

Dominos Pizza Cup Final WU17

Dingle Bay Rovers 0 v 5 Killarney Celtic

EA Sports LOI Underage Academy MU20s

Kerry FC 1 v 1 Treaty United

Hannebery’s Sports Reserve Cup Quarter Finals

Iveragh United 2 v 3 St. Brendan’s Park FC

Jimmy Falvey Memorial Youth Cup Final

St.Brendans Park FC 3 v 1 Listowel Celtic

Greyhound Bar Cup Quarter Final

Mastergeeha FC 0 v 0 Killarney Athletic

Mastergeeha win 5 v 4 on penalties AET

Hannebery’s Sports Reserve Cup Quarter Final

Ballyheigue FC 3 v 0 Killarney Athletic B

Charleville Cheese Division One

Mainebank A 0 v 2 Strand Road FC

Fenit Samphires 3 v 0 Castlemaine

Charleville Cheese Division Two

Lenamore A 3 v 0 Ardfert A

Charleville Cheese Division Three

Emerald Eagles 3 v 0 Killarney Athletic C

Charleville Cheese Division Four

Tralee Bay Wanderers 1 v 5 Castlegregory Celtic B