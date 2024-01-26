Advertisement
Sport

4 changes to Kerry team

Jan 26, 2024 13:17 By radiokerrysport
4 changes to Kerry team
20 January 2024; Niamh Carmody of Kerry during the 2024 Lidl Ladies National Football League Division 1 Round 1 fixture between Dublin and Kerry at Parnell Park in Dublin. Photo by Sam Barnes/Sportsfile *** NO REPRODUCTION FEE ***
Share this article

There are 4 changes to the Kerry team for Round 2 of the Lidl Ladies National Football League.

For the game against Waterford in Fitzgerald Stadium, Killarney at 2 on Sunday Ciara Butler, Eilis O'Connor, Ciara Murphy and Lorraine Scanlon are all drafted in.

Mary Ellen Bolger, Aishling O’Connell, Anna Galvin and Ciara McCarthy all drop to the bench.

Advertisement

Kerry team:

1 Ciara Butler

2 Ciara O'Brien

Advertisement

3 Deirdre Kearney

4 Aoife Dillane

5 Eilís O Connor

Advertisement

6 Kayleigh Cronin

7 Ciara Murphy

8 Amy Harrington

Advertisement

9 Lorraine Scanlon

10 Keri-Ann Hanrahan

11 Niamh Ní Chonchúir

Advertisement

12 Niamh Carmody (Captain)

13 Katie Brosnan

14 Emma Dineen

15 Jaydn Lucey

Kerry subs:

16 Mary Ellen Bolger

17 Aishling O’Connell

18 Anna Galvin

19 Bríd O'Connor

20 Cáit Lynch

21 Ciara McCarthy

22 Hannah O' Donoghue

23 Fay O'Donoghue

24 Danielle O’Leary

25 Róisín Smith

26 Kate O'Sullivan

27 Jess Gill

28 Eilís Lynch

29 Louise Ní Mhuircheartaigh

Tags used in this article
Share this article
Advertisement

Related Content

Kerry to announce side tonight
Advertisement
Klopp to leave Liverpool at end of season
Djokovic loses for first time in Australian Open semi-finals
Advertisement

Recommended

Kerry councillor says children in mental health crises refused service by CAMHS
Kerry GAA clubs to host information evening on drugs misuse
Open/Information night in Gaelscoil Aogáin, Castleisland on Tuesday January 30th
Nature and Heritage Minister says Conor Pass is being considered to become national park
Advertisement

RadioKerry Newsletter

Sign up now to keep up to date with the latest news.

Processing your request...

You are subscribed now! please check your email to confirm your subscription.

RadioKerry.ie - Logo
Follow us:
Phone: + 353 (0)66 7123666 [email protected] Maine Street,
Tralee V92 AP2W,
Co. Kerry,
Ireland

Copyright © 2024 RadioKerry FM. Developed by Square1 and Powered by PublisherPlus