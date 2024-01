4 changes to Kerry team

There are 4 changes to the Kerry team for Round 2 of the Lidl Ladies National Football League.

For the game against Waterford in Fitzgerald Stadium, Killarney at 2 on Sunday Ciara Butler, Eilis O'Connor, Ciara Murphy and Lorraine Scanlon are all drafted in.

Mary Ellen Bolger, Aishling O’Connell, Anna Galvin and Ciara McCarthy all drop to the bench.

Advertisement

Kerry team:

1 Ciara Butler

2 Ciara O'Brien

Advertisement

3 Deirdre Kearney

4 Aoife Dillane

5 Eilís O Connor

Advertisement

6 Kayleigh Cronin

7 Ciara Murphy

8 Amy Harrington

Advertisement

9 Lorraine Scanlon

10 Keri-Ann Hanrahan

11 Niamh Ní Chonchúir

Advertisement

12 Niamh Carmody (Captain)

13 Katie Brosnan

14 Emma Dineen

15 Jaydn Lucey

Kerry subs:

16 Mary Ellen Bolger

17 Aishling O’Connell

18 Anna Galvin

19 Bríd O'Connor

20 Cáit Lynch

21 Ciara McCarthy

22 Hannah O' Donoghue

23 Fay O'Donoghue

24 Danielle O’Leary

25 Róisín Smith

26 Kate O'Sullivan

27 Jess Gill

28 Eilís Lynch

29 Louise Ní Mhuircheartaigh