4 changes to Kerry team

There are 4 changes to the Kerry team for Round 2 of the Lidl Ladies National Football League.
For the game against Waterford in Fitzgerald Stadium, Killarney at 2 on Sunday Ciara Butler, Eilis O'Connor, Ciara Murphy and Lorraine Scanlon are all drafted in.
Mary Ellen Bolger, Aishling O’Connell, Anna Galvin and Ciara McCarthy all drop to the bench.
Kerry team:
1 Ciara Butler
2 Ciara O'Brien
3 Deirdre Kearney
4 Aoife Dillane
5 Eilís O Connor
6 Kayleigh Cronin
7 Ciara Murphy
8 Amy Harrington
9 Lorraine Scanlon
10 Keri-Ann Hanrahan
11 Niamh Ní Chonchúir
12 Niamh Carmody (Captain)
13 Katie Brosnan
14 Emma Dineen
15 Jaydn Lucey
Kerry subs:
16 Mary Ellen Bolger
17 Aishling O’Connell
18 Anna Galvin
19 Bríd O'Connor
20 Cáit Lynch
21 Ciara McCarthy
22 Hannah O' Donoghue
23 Fay O'Donoghue
24 Danielle O’Leary
25 Róisín Smith
26 Kate O'Sullivan
27 Jess Gill
28 Eilís Lynch
29 Louise Ní Mhuircheartaigh