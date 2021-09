The Joseph O'Brien trained Visualisation made all the running to win the featured Edmund & Josie Whelan Memorial Listed Race at Listowel.

Jockey Declan McDonogh spoke afterwards with Dave Keena

Winners today

1.45 no 1 Aikhal evs fav

2.17 no 14 Pimstrel 7/2f

2.52 no 9 Drombeg Duke 10/3f

3.27 no 13 Mutasarref 7/4f

4.02 no 9 Petticoat Rule 7/2

4.37 no 10 Visualisation 7/2

5.10 no 2 Tut Tut 5/2

5.40 no 7 Laelaps 15/2