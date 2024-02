Kerry team named for Munster opener

The Kerry team has been named for their Ladies Munster Minor Football Championship opener away to Limerick tomorrow.

The Kingdom side for the 2 o'clock clash in Cappamore is:

1. Kelly Fitzgerald - Kerins O'Rahillys / Kelly Nic Gearailt

2. Aoise O Donoghue – Glenflesk / Aoise Nic Dhonnacha

3. Éabha Ní Laighin – Castlegregory / Éabha Ní Laighin -

4. Grace Murphy – Rathmore / Grace Ní Mhurchú

5. Mikala Mulvihill – Moyvane / Mikala Ní Mhaoilmhichíl

6. Seodhla O’Donovan – Cromane / Seodhla Ní Dhonnabháin

7. Leona O’Sullivan – Cromane / Leona Ní Shúilleabháin

8. Kelly Enright – Moyvane / Kelly Nic Ionrachtaigh

9. Mary Kate Smith – Cromane / MaryKate Ní Ghabhann

10. Sarah Fitzgerald - MKL Gaels / Sarah Nic Gearailt

11. Tiarna Murphy - MKL Gaels / Tiarna Ní Mhurchú

12. Kathryn Ryan – Glenflesk / Kathryn Ní Mhaoilriain

13. Niamh Moran - Southern Gaels / Niamh Ní Mhóráin (C)

14. Leah McMahon - Dr Crokes / Leah Ní Bheacháin

15. Lisa Slattery - Abbeydorney / Lisa Ní Shlattara

16. Béibhinn Nic an tSíthigh - Daingean Uí Chúis / Béibhinn Nic an tSíthigh - Daingean Uí Chúis

17. Lori O’Connor – Beaufort / Lori Ní Chonchubhair

18. Andrea Murphy - Killarney Legion/ Andrea Ní Mhurchú

19. Seodhla Colleran – Fossa /Seodhla Ní Chollaráin

20. Clodagh Dwyer - Southern Gaels / Clodagh Ni Dhuibhir

21. Orla Fitzgerald - Southern Gaels / Orla Nic Gearailt

22. Lily Kearins – Beaufort / Lily Kearins

23. Cara McCrohan - Southern Gaels / Cara Nic Charráin

24. Anna Collins - Ballymacelligott / Anna Ní Choileáin

25. Saoirse Harkin – Cromane/ Saoirse Ní Harcáin

26. Kate Collins – Ballymacelligott / Kate Ní Choileáin

27. Siún Fitzgerald - Southern Gaels / Siún Nic Gearailt

28. Katie Doe – Firies / Katie Doe

29. Lucy O’Connor - Austin Stacks / Lucy Ní Chonchubhair

30. Aoibhín O’Connor McCarthy - Kerins O'Rahillys / Aoibhín Ní Chonchubhair Nic Chárthaigh