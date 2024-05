Kerry Minor team announced

Kerry have announced their side for their Electric Ireland Munster Minor Football semi-final.

The Kingdom are away to Tipperary, from 7 in Thurles.

1 Kacper Robak Kacper Robak Dr Crócaigh

2 Fionnan Ryan Fionnan Ó Riain Aibhistín de Staic

3 Michael Lynch Micheál Ó Loingsigh Baile an Mhuileann/Caisleán na Mainge

4 Ruadhan Donovan Ruadhan Ó Donnabháin Abhainn na Scáil

5 Seán Ó Cuinn Seán Ó Cuinn An Ghaeltacht

6 Aodhna Ó Beaglaoich Aodhna Ó Beaglaoich An Ghaeltacht

7 Gavin O’Keeffe Gavin Ó Caoimh Fionnúig

8 Ben Murphy Ben Ó Murchú Aibhistín de Staic

9 Killian Dennehy Cillian Ó Duineacha Cúl

10 Gearóid White Gearóid de Faoite Na Mistéallaigh

11 Joey McCarthy Joey Mac Carthaigh Spá

12 Jack Joy Jeaic Joy Baile Mhic Ealagóid

13 Oisín Fleming Oisín Pléimeann An Leigiúin

14 Ronan Carroll Ronan Ó Cearúil Aibhistín de Staic

15 Michael Horan Michéal Ó hÓráin Scairteach an Ghlinne

16 Brian Dineen Brian Ó Duinnín Beal

17 Ruairí O’Connell Ruairí Ó Conaill Naomh Seanain

18 Eoin O’ Flaherty Eoin Ó Flaithearta Ard Fhearta

19 David Sargent Daithí Sáirgeant Na Mistéallaigh

20 Gavin Casey Gábhán Ó Cathasaigh Aibhistín de Staic

21 Ned Ryan Ned Ó Riain Daingean Uí Chúis

22 Éanna Murphy Éanna Ó Murchú Lios Troí

23 Cian Mac Gearailt Cian Mac Gearailt An Ghaeltacht

24 Donnacha O’ Sullivan Donnacha Ó Súilleabháin Tuath Ó Siosta