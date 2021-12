3 Kerry All Stars

3 Kerry players have won GAA/GPA Football All Stars.

Tom O’Sullivan, David Clifford and Paudie Clifford made the team.

PwC All-Stars Football 2021 (Previous winning years in brackets)

1. Niall Morgan (Edendork, Tyrone)

2. Padraig Hampsey (Coalisland, Tyrone) (2018)

3. Lee Keegan (Westport, Mayo) (2012, ’13, ’15, ’16)

4. Tom O’Sullivan (Dingle, Kerry) (2019)

5. Conor Meyler (Omagh, Tyrone)

6. Kieran McGeary (Pomeroy, Tyrone)

7. Peter Harte (Errigal Ciarán, Tyrone) (2016)

8. Brian Kennedy (Derrylaughan, Tyrone)

9. Matthew Ruane (Breaffy, Mayo)

10. Niall Sludden (Dromore, Tyrone)

11. Paudie Clifford (Fossa, Kerry)

12. Ciarán Kilkenny (Castleknock, Dublin) (2015, ’16, ’18, ’20)

13. Darren McCurry (Edendork, Tyrone)

14. David Clifford Fossa, (Kerry) (2018, ’19)

15. Ryan O’Donoghue (Belmullet, Mayo)

PwC GAA/GPA Footballer of the Year – Kieran McGeary (Pomeroy, Tyrone)

PwC GAA/GPA Young Footballer of the Year – Oisín Mullin (Kilmaine, Mayo)

PwC GAA/GPA Hurler of the Year – Cian Lynch (Patrickswell, Limerick)

PwC GAA/GPA Young Hurler of the Year – Eoin Cody (Ballyhale Shamrocks, Kilkenny)