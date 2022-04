Tuesday local soccer fixtures & results

Slattery’s Carpets and Blinds 12’s Premier

LB Rovers 0-4 Killarney Athletic

Killarney Athletic move one point clear at the top of the table but with a game more played.

World Of Tiles14’s Premier

Tralee Dynamos 2-2 St Brendan’s Park

Boys

John Murphy 12’s Shield Preliminary Game

Ballyhar Dynamos B v Listowel Celtic B 6.30

Advertisement

Healy Family 15’s Cup Last 8

Killarney Athletic B v MEK Galaxy 5.45

15’s Premier

Mastergeeha v Killorglin 6.30

Girls

14’s Girls Premier

Inter Kenmare v Killarney Celtic 7pm