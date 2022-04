Saturday local GAA fixtures & results

County Senior Hurling League

Division 1

Crotta O'Neill's 2-20 Kilmoyley G.A.A. 0-15

Causeway 0-16 Lixnaw 1-12

Ballyheigue 1-19 Dr. Crokes 0-13

St Brendan's 2-13 Abbeydorney 0-19

Ballyduff 4-9 Tralee Parnells 0-7

Lee Strand County Under 15 Hurling League

Division 1

Lixnaw 1-12 Ballyduff 0-11

Division 2

Causeway 2-10 Abbeydorney 3-5

Advertisement

County Senior Football League

Division 6A

Milltown/Castlemaine 3-13 Kenmare Shamrocks 3-10

Games at 6 unless stated, first named at home

Division 1

Spa Killarney V Killarney Legion 5:00

Kerins O'Rahilly's V Dingle

St Mary's V Dr. Crokes

Kenmare Shamrocks V Austin Stacks

Advertisement

Division 2

Annascaul V Milltown/Castlemaine 2:00

Listowel Emmets V Templenoe 5:00

Laune Rangers V Kilcummin

John Mitchels V Glenbeigh-Glencar

Castleisland Desmonds V Beaufort

Division 3

Ballydonoghue V Reenard 5:00

Dr. Crokes V Brosna

Glenflesk V Skelligs Rangers

St Patrick's Blennerville V St Senan's

Firies V Dromid Pearses

Currow V Churchill

Division 4

Beale V Tarbert

Austin Stacks V Scartaglin

Keel V Fossa

Duagh V Cromane

Cordal V Castlegregory

Advertisement

Division 5

St Michael's-Foilmore V Ballyduff

Waterville Frank Caseys V Kilgarvan

Moyvane V Laune Rangers

Ballylongford V Glenflesk

Asdee V Sneem/Derrynane

Finuge V Lispole

Division 6A

Castleisland Desmonds V Fossa 4:00

Kerins O'Rahilly's V Tuosist 4:00

St Michael's-Foilmore V Killarney Legion 4:00

Division 6B

Firies V Beaufort 3:45

Gneeveguilla V Rathmore 4:00

Dr. Crokes V Na Gaeil 4:00

Advertisement

County Minor Football League Division 6A

Venue: Knocknagoshel

Knocknagoshel/Brosna V Beaufort 2:30

All Ireland 40x20 senior doubles handball quarter final

Dominick Lynch and Jack O’Shea will play Peter and Patrick Function, Kilkenny at 5 in Cappagh, Limerick.

Kerry Ladies Football

U14 county league

Advertisement

Div 2

Chorca Dhuibhne v Listowel Emmets

1.30 in Gallarus

Div 3

Churchill v Moyvane

5.00