Multiple changes to Kerry team

There are multiple changes to the Kerry team to play Laois tomorrow in the Ldl Ladies National Football League.

Only 7 players retain their places from the win over Clare; Kayleigh Cronin, Julie O Sullivan, Aishling O Connell, Emma Costelloe, Anna Galvin, Louise Ní Mhuircheartaigh and Rachel Dwyer.

Kerry team:

1. Mary Ellen Bolger

2. Aoife Dillane

3. Kayleigh Cronin

4. Julie O Sullivan

5. Aishling O Connell

6. Emma Costelloe

7. Keri-Ann Hanrahan

8. Lorraine Scanlon

9. Megan O Connell

10. Katie Brosnan

11. Anna Galvin (c)

12. Meadhbh Johnston

13. Louise Ní Mhuircheartaigh

14. Rachel Dwyer

15. Fodhla Houlihan

Subs:

16. Ciara Butler

17. Ciara Murphy

18. Caoimhe Evans

19. Ciara O Brien

20. Erica Mc Glynn

21. Laoise Coughlan

22. Ciara Mc Carthy

23. Clódagh O Connor

24. Paris Mc Carthy

25. Cáit Lynch

26. Anna Murphy

27. Kate Stack

28. Elizabeth Mohan

29. Emer Riordan

30. Niamh Broderick

Laois:

1 Eimear Barry

2 Clodagh Dunne

3 Amy Potts

4 Roisin Larkin

5 Rachel Williams

6 Ellen Healy

7 Anna Healy

8 Jane Moore

9 Fiona Dooley

10 Sarah Quigley

11 Laura-Marie Maher

12 Erone Fitzpatrick

13 Mo Nerney

14 Sarah-Anne Fitzgerald

15 Alannah Havill

16 Rebecca Williams

17 Emily Corbett

18 Shifra Havill

19 Emma Lawlor

20 Aimee Kelly

21 Anna Moore

22 Claire Conlon

23 Aoife Kirrane

24 Kelly O Neill

25 Sarah Larkin

26 Aisling Lacey

27 Sinead Farrelly

28 Naomi Lutrell

29 Aisling Donoher

30 Eva Galvin

There’s a repeat of last year’s All Ireland final this afternoon in Division 1B of the Lidl Ladies National Football League.

Meath take on Dublin at Pairc Tailteann, with throw-in at 3.