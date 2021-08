Kingdom unchanged for semi-final clash with Tyrone

Kerry today go in search of a place in the All-Ireland Senior Football Championship Final.

Tyrone stand in their way and the sides clash in the last four in Croke Park at 3.30.

Kerry are unchanged but after missing the Munster final win over Cork, Dara Moynihan returns to the Kingdom bench.

1 (GK) Shane Ryan Seán Ó Riain Ráth Mhór

2 Brian Ó Beaglaoich Briain Ó Beaglaoich An Ghaeltacht

3 Jason Foley Jason Ó Foghlú Baile Ui Donnachú

4 Tom O’Sullivan Tomás Ó Súilleabháin Daingean Uí Chúis

5 Mike Breen Micheál Ó Braoin Lios an Phuca

6 Paul Murphy Pol Ó Murchu Rath Mhor

7 Gavin White Gabhin de Faoite Dr Chrocaigh

8 David Moran Dáithí Ó Morain Ceirin Ó Raithille

9 Jack Barry Seán De Barra Na Gaeil

10 Diarmuid O’Connor Diarmuid Ó Conchúir Na Gaeil

11 Seán O’Shea Seán Ó Sé An Neidin

12 Stephen O’Brien Stiofán O Briain An Neidin

13 David Clifford Daithi Ó Clúmháin Fosadh

14 Paul Geaney Pól Ó Geibheannaigh Daingean Ui Chuis

15 Paudie Clifford Pádraig Ó Clúmháin Fosadh

16 (GK) Kieran Fitzgibbon Ciaran Mac Giobúin An Neidin

17 Adrian Spillane Adrian Ó Spealáin Teampall Nua

18 Tadhg Morley Tadhg Ó Muraile Teampall Nua

19 Gavin Crowley Gabhin Ó Crualaoich Teampall Nua

20 Killian Spillane Cillian Ó Spealáin Teampall Nua

21 Tommy Walsh Tomás Breathnach Ceirin Ó Raithille

22 Micheál Burns Micheál Ó Braoin Dr Chrócaigh

23 Graham O’Sullivan Graham Ó Suilleabhain Piarsaigh na Dromada

24 Jack Sherwood Jeaic Sherwood Fiodh Ros

25 Pa Killkenny Padraig Mac Giolla Chainnigh GleannBeithe/ GleannCarthaigh

26 Dara Moynihan Dara Ó Muineacháin Spa, Cill Airne

Kerryman newspaper Sports Editor Paul Brennan is going for a Kingdom victory