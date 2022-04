Kingdom hurling team named

Kerry go to Clare tonight in the Electric Ireland Munster Minor Hurling Championship.

Sixmilebridge is the venue for the Quarter-Final tie, at 7 o'clock.

Team:

Tomas Godley Tomas Godley Cill Mhaoile

Raymond Mc Grath Raymond Mac Craith Baile Dubh

Conor Nolan Conchur Ó Nualláin Cill Mhaoile

Dara Nolan Dara O Nualláin Na Niallaigh Crotta

Gary O'Riordan Gearoid Ó Riordain Naomh Breandanaigh

Luke Kennelly Luke Mac an Fhaili Baile Dubh

Kian Sheehan Cian Ó Siochain Mainistir O dTorna

Sean McElligott Sean Mac an Fhaili Na Niallaigh Crotta

Luke Rochford Luke de Rosfort Baile Dubh

Liam Og O'Connor Liam Og Ó Conchuir Naomh Breandanaigh

Jack Enright Jeaic Mac Ionnrachtaigh Baile Dubh

Keelan Best Caolan Beastun Naomh Breandanaigh

Killian Boyle Cillian Baoill Baile Dubh

Calum O'Sullivan Calum Ó Suilleabhain Mainistir O dTorna

Brian O'Connor Briain Ó Conchuir Dr Crócaigh

Subs:

Jack Moriarty Seán Muircheartaigh Naomh Breandanaigh

Ryan Hickey Ryan Ó hÍci Naomh Breandanaigh

Rory Reen Ruairi Ó Rinn Na Pairnealaigh Thra Li

Darragh Corridon Darragh Ó Corradain Cill Mhaoile

Ruairi Hanafin Ruairi Ó hAinifin Mainistir O dTorna

Billy Doyle Liam Dúill Naomh Breandanaigh

Adam McDonagh Adam Mac Donncha Naomh Breandanaigh

Oisin O Sullivan Oisín Ó Súilleabháin Na Pairnealaigh Thra Li

Tom O'Flaherty Tomas Ó Flaitheartaigh Naomh Breandanaigh