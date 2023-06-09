Kingdom camogie side named

The Kerry seniors are back in action tomorrow.
They're home to Meath in Round 2 of the All Ireland Championship, in Causeway at 3.
Kerry team
1. AOIFE FITZGERALD
2. MICHELLE COSTELLO
3. SARA MURPHY
4. RACHEL MCCARTHY
5. AOIFE BEHAN
6. NIAMH LEEN
7. AINE O CONNOR
8. JACKIE HORGAN
9. KATE LYNCH
10. CAOIMHE SPILLANE
11. LAURA COLLINS
12. AM LEEN
13. ELLEN O DONOGHUE
14. CLODAGH WALSH
15. PATRICE DIGGAN
Subs:
16. KATE KENNY
17. AMY O'SULLIVAN
18. CIARA O SULLIVAN
19. IRENE DILLANE
20. KATE BUCKLEY
21. JULIANNE O KEEFFE
22. EMMA LAWLOR
23. EMMA CONWAY
24. NORETTE CASEY
25. CIARA MOLONEY
26. SARA LAWLOR
27. AISHLING NI HANNIFAN
28. AISHLING CONNOR