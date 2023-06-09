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Kingdom camogie side named

Jun 9, 2023 13:06 By radiokerrysport
Kingdom camogie side named Kingdom camogie side named
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The Kerry seniors are back in action tomorrow.

They're home to Meath in Round 2 of the All Ireland Championship, in Causeway at 3.

Kerry team

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1. AOIFE FITZGERALD

2. MICHELLE COSTELLO

3. SARA MURPHY

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4. RACHEL MCCARTHY

5. AOIFE BEHAN

6. NIAMH LEEN

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7. AINE O CONNOR

8. JACKIE HORGAN

9. KATE LYNCH

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10. CAOIMHE SPILLANE

11. LAURA COLLINS

12. AM LEEN

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13. ELLEN O DONOGHUE

14. CLODAGH WALSH

15. PATRICE DIGGAN

Subs:

16. KATE KENNY

17. AMY O'SULLIVAN

18. CIARA O SULLIVAN

19. IRENE DILLANE

20. KATE BUCKLEY

21. JULIANNE O KEEFFE

22. EMMA LAWLOR

23. EMMA CONWAY

24. NORETTE CASEY

25. CIARA MOLONEY

26. SARA LAWLOR

27. AISHLING NI HANNIFAN

28. AISHLING CONNOR

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Tralee V92 AP2W,
Co. Kerry,
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