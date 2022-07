Kerry unchanged for All-Ireland semi-final

Kerry are unchanged for their TG4 Ladies All-Ireland Senior Football Championship semi-final.

The Kingdom, victorious over Armagh in the last 8 last weekend, take on Mayo at 2 tomorrow in Croke Park.

Kerry team:

1. Ciara Butler

2. Julie O’Sullivan

3. Kayleigh Cronin

4. Eilís Lynch

5. Aishling O’Connell

6. Emma Costello

7. Ciara Murphy

8. Lorraine Scanlon

9. Cáit Lynch

10. Niamh Carmody

11. Síofra O Shea

12. Anna Galvin

13. Katie Brosnan

14. Danielle O’Leary

15. Louise Ní Mhuircheartaigh

Subs:

16. Mary Ellen Bolger

17. Aoife Dillane

18. Caoimhe Evans

19. Erica McGlynn

20. Ciara McCarthy

21. Niamh Ní Chonchúir

22. Niamh Broderick

23. Rachel Dwyer

24. Clódagh Ní Chonchúir

25. Anna Clifford

26. Mary O’Connell

27. Elizabeth Mohan

28. Meadhbh Johnston

29. Paris McCarthy

30. Louise Galvin