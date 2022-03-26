Kerry Team To Play Westmeath In Allianz Hurling League Semi-Final

Kerry Team to play Westmeath
1 Louis Dee
2 Conor O’Keeffe
3 Eric Leen
4 Fionan Mackessy
5 Eoin Ross
6 Michael Leane
7 Colin Walsh
8 Mikey Boyle
9 Daniel Collins
10 Shane Conway
11 Shane Nolan
12 Colum Harty
13 Paudie O’Connor
14 Padraig Boyle
15 Paudie Ahern
16 (GK) Martin Stackpoole
17 Seán Weir
18 Morgan Madden
19 Fionan O’Sullivan
20 Tadhg Brick
21 Niall Mulcahy
22 Gavin Dooley
23 Mark Heffernan
24 Darragh Slattery
25 Brian Lonergan
26 Maurice O’Connor
Captains Name: Paudie O’Connor
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