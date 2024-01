Kerry Team To Play Tipp Announced

Kerry take on Tipperary tonight in round 1 of the McGrath Cup, Group A.

Throw in at Austin Stack Park is at 7.30.

Jack O Connor has his team with a mix of youth and experience:

Advertisement

1 (GK) Shane Murphy Dr Crokes

2 Joey Nagle Austin Stacks

3 Dylan Casey Aibhistín de Staic

Advertisement

4 Damian Bourke Na Gaeil

5 Graham O’Sullivan Dromid Pierces

6 Mike Breen Beaufort

Advertisement

7 Seán O’Brien Beaufort

8 Joe O’Connor Austin Stacks

9 Barry Dan O’Sullivan Dingle

Advertisement

10 Keith Evans Keel

11 Dylan Geaney Dingle

12 Cillian Burke Milltown/Castlemaine

Advertisement

13 Killian Spillane Templenoe

14 Darragh Roche Glenflesk

15 Micheál Burns Dr Crokes

16 (GK) Seán Coffey Seán Ó Cofaigh Lios an Phúca

17 Dara Moynihan Dara Ó Muineacháin Spa Cill Airne

18 Ronan Buckley Ronan Ó Buachalla Lios A’Troí

19 Seán O’Shea Seán Ó Sé An Neidín

20 Stephen O’Brien Stiofán Ó Briain An Neidín

21 Adrian Spillane Adrian Ó Spealáin Teampall Nua

22 Conor Geaney Conchúir Ó Géibheannaigh Daingean Uí Chúis

23 Jason Foley Jason Ó Foghlú Baile Uí Donnachú

24 Gavin White Gabhin de Faoite Dr Crócaigh

25 Stefan Okunbor Stefan Okunbor Na Gaeil

26 Paul Murphy Pól Ó Murchú An Rath Mhór

27 Paudie O Leary Pádraig Ó Laoire Gníomh Go Leith