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Sport

Kerry team revealed for Munster final

Apr 28, 2023 17:04 By radiokerrysport
Kerry team revealed for Munster final Kerry team revealed for Munster final
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Kerry tomorrow contest the Ladies Munster U14 Johnny Hayes Football Tournament Final.

The Kingdom go up against Cork from 4 in Mallow.

Kerry Team
1. Caoimhe O'Mahony - Castleisland Desmonds
2. Ella Healy - Inbhear Scéine Gaels
3. Catherine O'Sullivan - Inbhear Scéine Gaels
4. Isabella O'Shea - Beaufort
5. Eilish Tangney - MKL Gaels
6. Saoirse Kennedy - MKL Gaels
7. Eadaoin Larkin - Moyvane
8. Julie O'Connor - Castleisland Desmonds (C
9. Clodagh Griffin - Cromane
10. Lily Breen - St Pats Blennerville
11. Aoibheann O'Connor - Ballyduff
12. Niamh Brosnan - Glenflesk
13. Kelsey Cummins - Fossa
14. Amy Fitzgerald - Firies
15. Sadbh O'Halloran - Kilcummin
16. Eabha Ní Cártaigh - Corca Dhuibhne
17. Ellen Almann - MKL Gaels
18. Róise Ní Ghairbhí - Dingle
19. Ali Brennan Cronin - Castleisland Desmonds
20. Eimhin Dalby - Corca Dhuibhne
21. Isabelle Crowley - Southern Gaels
22. Caitlin McKenna - Cromane
23. Niamh Fitzgibbon - Na Gaeil
24. Sadbh Cahill - Brosna/Knocknagoshel
25. Ali Sugrue - Southern Gaels
26. Aoife O'Connell - Kerins O'Rahillys
27. Ali Kerins - Kerins O'Rahillys
28. Ava Mai Sheehy - Listowel Emmets
29. Kate Mulvihill - Moyvane

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