Kerry football and hurling teams announced

Jack O’Connor has made three changes to his Kerry side for tonight’s Allianz Football League game with Dublin.

Brian Ó Beaglaoich is named at wing-back.

And Na Gaeil duo Diarmuid O’Connor and Jack Barry return in midfield.

The Kingdom hurling team has also been revealed, for their match tomorrow at Westmeath.

Football

1 (GK) Shane Murphy Sean Ó Murchú Dr Crokes

2 Dan O Donoghue Donal Ó Donnchú Spa, Killarney

3 Jason Foley Jason O Foghlu Ballydonoghue

4 Tom O’Sullivan Tomas O Súilleabháin Dingle

5 Paul Murphy Pól Ó Murchú Rathmore

6 Tadhg Morley Tadhg Ó Muraile Templenoe

7 Brian Ó Beaglaíoch Brian Ó Beaglaoich An Ghaeltacht

8 Diarmuid O’Connor Diarmuid Ó Conchúir Na Gaeil

9 Jack Barry Jeaic De Barra Na Gaeil

10 Adrian Spillane Adrian Ó Spealáin Templenoe

11 Seán O’Shea Seán Ó Sé Kenmare Shamrocks

12 Dara Moynihan Dara Ó Muineachain Spa, Killarney

13 Paudie Clifford Padraig Ó Clumhain Fossa

14 David Clifford Daithi Ó Clumhain Fossa

15 Paul Geaney Pól Ó Geibheannaigh Dingle

16 (GK) Shane Ryan Seán O Riain Rathmore

17 Killian Spillane Cillian Ó Spealáin Templenoe

18 Micheál Burns Micheál Ó Braoin Dr Crokes

19 Gavin Crowley Gabhin O Crualaíoch Templenoe

20 Tony Brosnan Antóin Ó Brosnacháin Dr Crokes

21 Graham O’Sullivan Graeme Ó Súilleabháin Piarsaigh na Dromoda

22 Jack Savage Jeaic Sabhaois Kerins O Rahillys

23 Dylan Casey Dylan Ó Cathasaigh Austin Stacks

24 Stephen O’Brien Stiofán Ó Briain Kenmare Shamrocks

25 Greg Horan Greg Ó hÓdhrain Austin Stacks

26 Darragh Roche Dara Ó Róiste Glenflesk

Hurling

1 (GK) Martin Stackpoole Mairtin de Stacapul Leac Sna

2 Sean Weir Sean Mac an Mhaoir Na Niallaigh Crotta

3 Fionan MacKessy Fionan Ó Macasa Naomh Breandánaigh

4 Eric Leen Eric Ó Laighin Naomh Breandanaigh

5 Eoin Ross Eoin Ross Baile Dubh

6 Conor O’Keeffe Conchuir Ó Caoimh Leac Sna

7 Colin Walsh Colin Breathnach Baile Uí Thaidhg

8 Michael Leane Micheal Ó Laighin Baile Uí Thaidhg

9 Shane Conway Sean Ó Conbhui Leac Sna

10 Shane Nolan Sean Ó Nuallain Na Niallaigh Crotta

11 Mikey Boyle Micheal Ó Baoil Baile Dubh

12 Colum Harty Colum Ó hArtaigh An Tochar

13 Gavin Dooley Gavin Ó Dulaoich An Tochar

14 Paudie Ahern Padraig Ó hEathirn Cill Ide

15 Mark Heffernan Marc Ó hIfearnain Dr Crocaigh

16 (GK) Louis Dee Louis Ó Diaghaidh Mungret

17 Fionan O’Sullivan Fionan Ó Suilleabhain An Neidin

18 Darragh Slattery Darragh Ó Slatara Baile Dubh

19 Tadgh Brick Tadgh Ó Broic Na Pairnealaigh Thrá Lí

20 Sean Sheehan Sean Ó Siochain An Tochar

21 Podge Boyle Padraig Ó Baoill Baile Dubh

22 Jordan Conway Jordan Ó Conbhuí Na Niallaigh Crotta

23 James Sheehan Seamus Ó Siochain Na Niallaigh Crotta

24 Niall Mulcahy Niall Ó Maolchathaigh Mungret

25 Cathal Dunne Cathal Ó Duain Na Pairnealaigh Thrá Lí

26 Luke Barrett Luke Baireid Na Pairnealaigh Thrá Lí

This year’s Allianz Hurling League gets underway today.

Group 1 of Division 1 opens with the meeting of Cork and Clare at Pairc Ui Chaoimh from 5.

In Group B, Laois play Tipperary.

Celtic Park hosts the meeting of Derry and Sligo in Division 2B from 2.

There’s a 2.30 start to the Division 3A meeting of Armagh and Louth.

While in Division 3B, Fermanagh play Cavan.

There are a pair of Allianz Football League Division Two games today.

Down entertain Galway from 5, and in the second part of a double-header at Pairc Ui Chaoimh, Cork play Clare.

Antrim’s meeting with Limerick is Division Three’s sole encounter today - that’s underway at 2.30.

There’s also action in the Littlewoods Ireland National Camogie League this afternoon.

In Division 1, Tipperary play Down, and Kilkenny face Limerick.