Kerry Minors Announce Team To Face Cork

GAELIC GAMES

Kerry have announced their team to face Cork in the Semi-Final of the Electric Ireland Munster Minor Football Championship.

The Kerry Minor Footballers host Cork in Austin Stack Park tomorrow night with a 7pm throw-in time.

1 Shay O Meara Dr. CrĂłchaigh

2 MaidhcĂ­ Lynch Dr. CrĂłchaigh

3 Jake Foley CeirĂ­n UĂ­ Rathaille

4 RuairĂ­ Burke Desmonds

5 Liam Evans CĂ­ll Keel

6 Darragh O Connor An NeidĂ­n

7 Fionn Murphy Ráth Mhór

8 Eddie Healy Emmetaigh, Lios TĂşathaill

9 Jack O Sullivan Brosnach

10 Donagh O Sulllivan Piarsaigh Na Dromada

11 Cormac Dillon Duagh

12 Niall Collins Ballymcelligott

13 Paddy Lane AibhistĂ­n De Staic

14 Jack Clifford St. Michaels Foilmore

15 James Fitzgerald Lios PĂłil

IonadaĂ­

16 Michael Tansley Aibhstin De Staic

17 Joshua Coffey Lios An PhĂşca

18 Padraig Moynihan Ráth Mhór

19 Thomas Ashe Abha na Scáil

20 John Burke Laune Rangers

21 Darren Allman An NeidĂ­n

22 Darragh O Connor Lios An PhĂşca

23 Alex Hennigan Dr. CrĂłchaigh

24 Liam O Neill Realt Na Mara

BainistĂ­ocht

Bainisteóir James Costello St. Pat’s Blennerville

Roghnóir Mark Fitzgerald Kerins O’Rahillys

RoghnĂłir Pa McCarthy Currow

Treanálaí / S. & C. Marc Evans Shane O Rourke

Gear Mgr. Jason Flaherty

Statician – Coach Brian Kelly

Physio Kevin Hannafin

Medical Dr. Gary Stack

Dietitian John O Connor