Weekend results and team of the week

Kerry Schoolboys & Girls

Team of the Week

Jerry Brick (Listowel Celtic U13) Peter O Shea (Killorglin AFC U14) Tadhg O Connell (Ferry Rangers U16) Ignacy Truchan (Killarney Celtic U16) Adam Mc Carthy (Castleisland AFC U12) Alan Mrotek (Ballyhar Dynamos U14) Tom Hughes (Mastergeeha FC U12) Ruban Rivas Mc Hugh (St Brendans Park U12) Ruarai Daly (Inter Kenmare U16) Trey Hurley (Killarney Athletic U12) Fionn O Dalaigh (Tralee Dynamos U16)

Advertisement

Kerry Schoolboys & Girls

Girl’s Roll of Honour

Advertisement

Sarah Kelleher (Mastergeeha Fc)

Tara O Connell (MEK Galaxy)

Advertisement

Suin Foley (St Brendans Park Fc)

Tia Falvey (Tralee Dynamos)

Sophie Moran (Iveragh Fc)

Advertisement

Eilidh Cregan (LB Rovers)

A special well done to the Dingle Bay Rovers team who overcame Pike Rovers in The U12 National Cup, and again to the U13 Kerry Girls who overcame last years All Ireland champions Cork yesterday away in Cork.

Advertisement

SATUR DAY 11TH NOVEMBER

U13 Girls Premier

Inter Kenmare 1 -2 MEK Galaxy

Killarney Athletic 4 -2 Killorglin AFC

St Brendans Park 3 -1 Iveragh UTD

U13 Girls Division 1

Mastergeeha FC 5 -2 Listowel Celtic

Camp Juniors 6 – 0 Killarney Athletic B

Castleisland AFC 0 -2 Tralee Dynamos

U12 BOY’S DIVISION 1

Killarney Athletic B 4 -3 LB Rovers A

Ballyheigue AFC 3 -9 Camp Juniors

St Brendans Park B 2 -1 Fenit Samphires

U12 Division 2 (North) Boys

Killorglin AFC B 5 - 2 LB Rovers B

St Brendans Park C 3 -1 Tralee Dynamos B

Castleisland AFC B 1 -0 Camp Juniors B

U12 Division 2 (South) Boys

Inter Kenmare B 5 -2 Killarney Celtic C

St Brendans Park D 5 -1 Killorglin AFC C

MEK Galaxy B 4 -1 Iveragh UTD B

Dingle Bay Rovers B 4 -2 Mastergeeha FC B

Camp Juniors C 0 -6 Killarney Athletic C

U13 Boy’s Division 1

Fenit Samphires 2 -0 Listowel Celtic B

U14 Division 1 Boys

Killarney Athletic B v Camp A

Fenit A v LB Rovers A

MEK A 5 - 1 Killorglin AFC B

U14 Division 2 Boys

Ballyhar Dynamos B 3 -1 Killarney Celtic B

U16 Division 1 Boys

Mastergeeha FC B 3 -3 Mastergeeha FC C

U16 Division 2 Boys

Tralee Dynamos B 5 -0 Inter Kenmare B

Castleisland AFC B 5 -2 Killarney Athletic B

Ballyheigue AFC A 1 -7 Ferry Rangers

U12 BOY’S NATIONAL CUP ROUND 3

Iveragh UTD 2 -4 Killarney Celtic

St. Brendan’s Park 4 -0 Ballymackey FC

Pike Rovers 0 -2 Dingle Bay Rovers

Lisnagry FC 0 -2 killarney Athletic

Listowel Celtic AFC 2 -6 Aisling Annacotty

U12 BOY’S NATIONAL TROPHY ROUND 2

Inter Kenmare 1 – 2 Ennis Town

Tralee Dynamos 3 -1 St. Nicholas

Castleisland AFC 2 -0 Newcastle West Town FC 0

Killorglin AFC 4 -2 Milltown FC

U14 BOY’S NATIONAL CUP ROUND 3

Ballyhar Dynamos 6- 0 Askeaton/Kilcornan AFC

Killorglin AFC 1-2 Murroe AFC

St. Brendan’s Park 7 -1 Moneygall FC

Castleisland AFC 6 -0 Tulla United 0

U14 BOY’S NATIONAL TROPHY ROUND 2

Summerville Rovers 1 -3 St. Brendan’s Park B

Listowel Celtic 1 -3 Killarney Celtic

U14 BOY’S NATIONAL TROPHY ROUND 3

Shelbourne AFC B 1 -7 Tralee Dynamos

U16 BOY’S NATIONAL CUP ROUND 3

Listowel Celtic 5- 4 Iveragh United 4

Killarney Athletic 1-1 Holycross 1 Holycross on penalties

Breska Rovers 5 -2 St. Brendan’s Park

U16 BOY’S NATIONAL TROPHY ROUND 3

Geraldines 7 -2 Killarney Celtic

Tralee Dynamos 6-0 Camp Juniors

Killorglin AFC 6 – 2 Galbally united

Inter Kenmare 4 – 2 Regional United B AET

INTER LEAGUE

Girls : U15 Limerick County 3-3 Kerry: Kerry win on penalties 5-4

U13: CWSSL 0-1 Kerry

U14:North Tipperary School Children’s League (NTSCL)1-0 Kerry