Wednesday Local GAA Fixtures

NORTH KERRY U15's LEAGUE

DIVISION 1

Ballyduff v St.Senans

Listowel v Tarbert ( 8pm)

Finuge v Moyvane

DIVISION 2 Fixtures.

WEDNESDAY JUNE 22 @ 7PM ROUND 1

Knock/Brosna v Duagh

Listowel B v Nth.Gaels

Beale Bye

Round 1 of The Kellihers Toyota Tralee Central Region under 15 football competition begins this evening, Wednesday June 22nd. All games have a 7pm throw in.

Div. 1

An Ghaeltacht host Laune Rangers.

Div. 2

John Mitchels play Milltown/Castlemaine

Div. 3

Annascaul/Lispole welcome Dingle

Div. 4

Castlegregory are up against Dromid/Waterville

Renard/St Mary’s host Skellig/Valentia

Div. 5

Kerins O Rahillys/St Pats welcome Castleisland Desmonds

Under 17 div 1 semi final.

Ardfert play Keel/Listry. Throw in is at 7.30.

East Region U15s Football League sponsored by MD O Shea Killarney

Wednesday 22/6 at 7pm

First named team at home

Cordal v Glenflesk. Ref Brian Fleming

Fossa v Firies. Ref Jimmy O Shea

Beaufort v Currow Ref TBC

U12 County League

Southern Gaels v MKL Gaels in Ballinskelligs 7pm

Castleisland Desmond's v Cromane 7pm

Moyvane v Fossa - Knockanure 7.30pm

Division 2

ISG B v Churchill 7pm Kenmare

Killarney Legion v Kerins O'Rahillys 7pm

Listowel Emmets v Scartaglen - 6.30pm

Division 3

Glenflesk v Dr Crokes 7pm

Brosna Knocknagashel v Austin Stacks in Brosna 7.15pm

Division 4

John Mitchel's v MKL Gaels B 7pm

Na Gaeil v Duagh 7pm

Southern Gaels B v Firies - Valentina 7pm

Division 5

MKL Gaels C v Beale - Listry 7pm

Div 6

Finuge St Senans v Castlegregory in Lyrecompane 7pm

Austin Stacks B v Abbeydorney C - 7pm

Dingle v Spa 7pm