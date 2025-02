Venue change for Kerry versus Tyrone

Kerry versus Tyrone tomorrow in the Allianz Football League will not be played at Healy Park, Omagh.

It has been moved to Plunkett Park, Pomeroy.

David Clifford has been named in the Kerry starting team.

The Fossa club man appeared as a substitute in last weekend's defeat to Dublin.

Kerry team and subs:

1 (GK) Shane Ryan Seán Ó Riain Rath Mhór

2 Damien Bourke Damien de Búrca Na Gaeil

3 Jason Foley Jason Ó Foghlú Baile Uí Donnachú

4 Dylan Casey Dylan Ó Cathasaigh Aibhistín de Staic

5 Graham O’Sullivan Graeme Ó Súilleabháin Piarsaigh na Dromoda

6 Mike Breen Micheál Ó Braoin Lios an Phúca

7 Brian Ó Beaglaoich Brian Ó Beaglaoich An Ghaeltacht

8 Diarmuid O’Connor Diarmuid Ó Conchúir Na Gaeil

9 Joe O’Connor Seosamh Ó Conchúir Aibhistín de Staic

10 Darragh Lyne Darragh Ó Laighin An Léigúin, Cill Airne

11 Paudie Clifford Pádraig Ó Clúmháin An Fhosadh

12 Ruairí Murphy Ruairí Ó Murchú Lios A’Troí

13 David Clifford Dáithí Ó Clúmháin An Fhosadh

14 Paul Geaney Pól Ó Géibheannaigh Daingean Uí Chúis

15 Dylan Geaney Dylan Ó Géibheannaigh Daingean Uí Chúis

Shane Murphy Seán Ó Murchú Dr Crócaigh

Conor Geaney Conchúir Ó Géibheannaigh Daingean Uí Chúis

Donal O’Sullivan Donal Ó Súilleabháin Cill Gharbháin

Tom Leo O’Sullivan Tomás Leo Ó Súilleabháin Daingean Uí Chúis

Micheál Burns Micheál Ó Broin Dr Crócaigh

Seán O’Brien Sean Ó Briain Lios An Phúca

Armin Heinrich Armin Heinrich Aibhistín de Staic

Paul Murphy Pól Ó Murchú Rath Mhór

Tony Brosnan Antóin Ó Brosnacháin Dr Crócaigh

Barry Dan O’ Sullivan Barra Ó Súilleabháin Daingean Uí Chúis

Mark O’Shea Marc Ó Sé Dr Crócaigh

All-Ireland champions Armagh host Mayo in Division One of the Allianz Football League tonight.

Throw-in at the Athletic Grounds is at 5pm.

Croke Park hosts the meeting of Dublin and Derry from half seven.