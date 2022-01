The Kerry hurling team to face Limerick has been announced for the Munster Hurling Cup Semi-Final.

That match takes place tomorrow afternoon in the TUS Gaelic Grounds.

Throw in is at 2pm.

Shane Nolan will captain the Kerry side.

1 (GK) Martin Stackpoole Leac Sna

2 Sean Weir Na Niallaigh Crotta

3 Fionan MacKessy Naomh Breandánaigh

4 Sean Sheehan An Tochar

5 Eoin Ross Baile Dubh

6 Conor O’Keeffe Leac Sna

7 Colin Walsh Baile UĂ­ Thaidhg

8 Michael Leane Baile UĂ­ Thaidhg

9 Cathal Dunne Tralee Parnells

10 James Sheehan Na Niallaigh Crotta

11 Paudie Ahern Cill Ide

12 Colum Harty An Tochar

13 Mark Heffernan Dr Crocaigh

14 Shane Conway Leac Sna

15 Shane Nolan Na Niallaigh Crotta

16 (GK) Louis Dee Mungret

17 Gavin Dooley An Tochar

18 Michael O’Leary Mainstir Ó dTorna

19 Jordan Conway Na Niallaigh Crotta

20 Eric Leen Naomh Breandanaigh

21 Darragh Slattery Baile Dubh

22 Conor Bohane Dr Crocaigh

23 Cormac Slattery Baile UĂ­ Thaidhg

24 Brandon Barrett An Tochar

25 Brian Lonergan Tralee Parnells

