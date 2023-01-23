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Sport

Team of week and Roll of honour revealed

Jan 23, 2023 17:01 By radiokerrysport
Team of week and Roll of honour revealed Team of week and Roll of honour revealed
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Kerry schoolboys/girls team of the Week
1 Sam Lara (Mastergeeha U16)
2 Eoin O Sullivan (Castleisland U13)
3 Darra Tagney (MEK U13)
4 Jack Doyle (Camp U15)
5 Ben Galvin (Iveragh U15)
6 Darragh O Connor (Killorglin U13)
7 Lachlan Scannell (Killarney Celtic U13)
8 Cillian Slattery (Ballyhar U15)
9 Evan Manix (LB Rovers u13)
10Harvey Leen (Park U13)
11 Liam Harmon (Killarney Athletic U15)

Kerry Schoolboys/ Girls
Girl’s Roll of Honour
Shaunna O Riordan (Mastergeeha )
Caoimhe Field (Park)
Grace Barry (MEK)
Caoimhe Skinner (Camp)
Ciara Forde (Killarney Celtic)
Maja Wolska (Listowel Celic)
Emilly Mc Mahon (Kilorglin)
Jessie Hargan (Castleisland)
Ciara Kennedy (Dingle)
Grace Kennedy (Fenit)

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