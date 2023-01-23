Team of week and Roll of honour revealed

Kerry schoolboys/girls team of the Week

1 Sam Lara (Mastergeeha U16)

2 Eoin O Sullivan (Castleisland U13)

3 Darra Tagney (MEK U13)

4 Jack Doyle (Camp U15)

5 Ben Galvin (Iveragh U15)

6 Darragh O Connor (Killorglin U13)

7 Lachlan Scannell (Killarney Celtic U13)

8 Cillian Slattery (Ballyhar U15)

9 Evan Manix (LB Rovers u13)

10Harvey Leen (Park U13)

11 Liam Harmon (Killarney Athletic U15)

Kerry Schoolboys/ Girls

Girl’s Roll of Honour

Shaunna O Riordan (Mastergeeha )

Caoimhe Field (Park)

Grace Barry (MEK)

Caoimhe Skinner (Camp)

Ciara Forde (Killarney Celtic)

Maja Wolska (Listowel Celic)

Emilly Mc Mahon (Kilorglin)

Jessie Hargan (Castleisland)

Ciara Kennedy (Dingle)

Grace Kennedy (Fenit)