Sunday local GAA fixtures & results

Credit Union Senior Football Division 2

TEAM PLD WON DRAW LOST FOR AGAINST DIFF POINTS

An Ghaeltacht 8 5 2 1 110 108 2 12

Kenmare Shamrocks 8 5 1 2 132 100 32 11

Laune Rangers 7 4 2 1 123 101 22 10

Glenflesk 7 5 0 2 121 104 17 10

Templenoe 7 4 2 1 102 94 8 10

Na Gaeil 7 3 2 2 81 81 0 8

Listowel Emmets 8 3 1 4 118 119 -1 7

Beaufort 7 2 3 2 91 86 5 7

Glenbeigh-Glencar 7 3 0 4 88 88 0 6

Firies 7 1 2 4 77 98 -21 4

Currow 8 1 0 7 114 152 -38 2

St Mary's 7 0 1 6 88 114 -26 1

Kenmare 3-16 Listowel Emmets 2-10

TODAY:

Senior Football

First named at home

Games at 2 unless otherwise stated

Division 1

Ballymacelligott V Milltown/Castlemaine

Austin Stacks V Castleisland Desmonds 3:00

Division 2

St Mary's V Firies

Glenbeigh-Glencar V Na Gaeil

Beaufort V Laune Rangers

Templenoe V Glenflesk

Division 3

Ardfert Football Club V Reenard

Skelligs Rangers V Ballydonoghue

Fossa V Listry

Dromid Pearses V Annascaul

Churchill V Knocknagoshel

Brosna V John Mitchels

Division 4

Ballyduff V Beale

Cordal V St Michael's-Foilmore

Cromane V St Senan's

Castlegregory GAA Club V Keel

Dr. Crokes V Sneem/Derrynane 3:00

Division 5 Phase 2 Cup

Waterville Frank Caseys V Duagh

Kilgarvan V Moyvane

Scartaglin V Finuge

Division 6

Dr. Crokes V Tuosist 1:00

Valentia Young Islanders V Kilcummin