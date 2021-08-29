Sunday afternoon local GAA fixtures & results

Intermediate Hurling Championship
Causeway 1-16 Ladys Walk 1-11
Kilgarvan 3-25 Lixnaw 2-6
Kilmoyley G.A.A. 4-15 Kenmare Shamrocks 0-13
Tralee Parnells 2-18 Crotta O'Neill's 1-7
Minor Hurling Championship
Ballyheigue 0-18 Crotta/Kilmoyley 0-16
St Brendan's 5-18 Kenmare/Kilgarvan 0-13
Lixnaw 2-12 Tralee Parnells 2-8
Ballyduff 4-25 Abbeydorney 1-7
Co Junior Football Championship Preliminary Rd
Sneem/Derrynane W/O Valentia Young Islanders -
Moyvane 2-11 Ballylongford 1-9
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Kerry Petroleum Novice Club Football Championship
Asdee 1-13 Tuosist 1-10