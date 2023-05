More than 100 players took part Kerry minor footballers trials

More than 100 players took part in trials for the Kerry minor footballers.

The side open their Electric Ireland Munster Championship campaign on Thursday week, away to Cork in a 1/4 Final tie.

Kingdom manager Wayne Quillinan

Advertisement

Kerry panel

Aaron Carey – Listowel Emmets

Aaron Kennelly – Listowel Emmets

Advertisement

Aodhna Ó Beaglaíoch – An Ghaeltacht

Ben Murphy – Austin Stacks

Callum Cronin – Glenflesk

Advertisement

Cian O Connor – Rathmore

Daniel Kirby – Austin Stacks

Dara Hogan – Milltown/Castlemaine

Advertisement

Darragh O Keeffe – Moyvane

David Mulvihill – Tarbert

Evan Boyle – Ballyduff

Advertisement

Gearóid Evans – Keel

Isaac Brosnan – Castleisland Desmonds

Jack O Sullivan – Kenmare Shamrocks

James Hoare – Daingean Uí Chúis

Jamie Moynihan – Glenflesk

Keelan O Shea – Kilcummin

Luke Rochford – Ballyduff

Oisin Healy – Asdee

Oisín O Halloran – Ardfert

Pa Walsh – Listowel Emmets

Paddy Lane – Austin Stacks

Pádraig Moynihan -Rathmore

Paudie Fitzgerald – Castlegregory

Peter Doyle – Na Gaeil

Ronan Carroll – Austin Stacks

Ruairí Brosnan – Currow

Ruairi O Connell – St. Senan’s

Ryan O Driscoll – Austin Stacks

Seán Ó Cuinn – An Ghaeltacht

Seán Óg Brosnan – Austin Stacks

Shane Clifford – Laune Rangers

Stephen Gannon – Laune Rangers

Tomás Kennedy – Kerins O’ Rahilly’s